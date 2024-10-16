Эксперт объяснил, как будет работать самозапрет на кредиты

2:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Правительство РФ ввело возможность самозапрета на получение потребительских кредитов и микрозаймов с 1 марта следующего года. В интервью NewsInfo. Ru юрист Алексей Гатин, управляющий партнер компании "Закон и Налоги", прокомментировал новую меру и ее возможные последствия.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, CC BY-SA 4.0

Эксперт Алексей Гатин отметил, что новация будет полезна для части граждан, которые не осознают, что подписывают кредитные обязательства, так как их вводят в заблуждение мошенники.

"Большинство мошенников берут кредит, пользуясь либо доверием, либо обманом, либо какими-то обманными действиями, и это приводит к тому, что человек берет кредит. То есть в большинстве случаев, где-то в 60%, мне кажется, человек не осознает, что он подписывает какие-то кредитные обязательства, то есть он передает SMS-ки, думая о том, что он, грубо говоря, спасает свои средства. Поэтому для этой части людей, я думаю, такой запрет будет полезен. И в любом случае если такой запрет будет, то количеств таких мошеннических действий должно уменьшиться", — отмечает юрист.

Вместе с тем Гатин указал, что для тех, кто осознанно берет кредит, новая мера не будет эффективной. Эксперт также пояснил, что банки стали более тщательно контролировать выдачу кредитов, если у человека наблюдается "подозрительное" поведение.

"Здесь сейчас усилили историю, связанную с тем, что банки стали более, скажем так, активно контролировать эту выдачу и вот эти подписания, и в том случае если человек находится, условно, человек находится постоянно на телефоне либо как-то подозрительно себя ведет, то банки блокируют выдачу таких кредитов", — рассказал эксперт.

Нормативным актом четко регламентирован порядок самоограничения доступа к кредитным ресурсам. Граждане смогут подать заявление о самозапрете двумя способами: через портал госуслуг или лично в отделении многофункционального центра. Поданные заявления будут направлены в уполномоченные бюро кредитных историй. После рассмотрения

Уточнения

Креди́т - экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



Моше́нничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



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