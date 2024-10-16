Развод под контролем: Госдума предлагает психологические консультации для пар

1:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Прежде чем оформить развод, суд будет направлять пары на консультацию к психологу. Если встреча не поможет сохранить семью, брак можно будет расторгнуть через три месяца. Этот законопроект сейчас рассматривается в Госдуме и опубликован на официальном сайте, пишет URA.RU.

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Согласно действующему законодательству, суд может предложить супругам попытаться помириться, если один из них против развода. Новый проект закона обязывает суд принимать меры для примирения. Психологическую помощь будут рекомендовать в двух случаях: если один из партнёров не хочет расставаться или если у пары есть несовершеннолетние дети. Ранее судья мог предложить примирение, но не был обязан это делать, из-за чего многие семьи распадались без выяснения причин. Теперь же суд должен будет направить пары к семейному психологу и отложить дело на три месяца.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко, один из авторов законопроекта, отметил, что сейчас примирительные меры часто сводятся к ожиданию, и пары не получают должной помощи. Он считает, что такая ситуация может даже способствовать разводам, так как помощь по разделу имущества и вопросам с детьми не решает главных проблем в отношениях.

По опросам ВЦИОМ, 15% разводов происходят из-за отсутствия взаимопонимания. Молодые люди часто принимают решения импульсивно и не знают, к кому обратиться за советом. Депутат уверен, что работа семейного психолога может помочь сохранить брак в 5-10% случаев, что уже оправдывает эти меры.

При этом он подчеркнул, что изменения не усложнят процесс развода. Никто не будет заставлять людей ходить к психологу. Если один или оба супруга откажутся от консультации, развод всё равно состоится через три месяца.

Уточнения

Семья́ — социальный институт, являющийся базовой ячейкой общества, характеризующийся следующими признаками:



добровольность вступления в брак;

общность быта у членов семьи;

вступление в брачные отношения;

стремление к рождению детей, их социализации и воспитанию.

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