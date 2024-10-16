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Развод под контролем: Госдума предлагает психологические консультации для пар

1:58
Общество

Прежде чем оформить развод, суд будет направлять пары на консультацию к психологу. Если встреча не поможет сохранить семью, брак можно будет расторгнуть через три месяца. Этот законопроект сейчас рассматривается в Госдуме и опубликован на официальном сайте, пишет URA.RU.

Развод под контролем: Госдума предлагает психологические консультации для пар
Фото: ru.freepik.com by marymarkevich

Согласно действующему законодательству, суд может предложить супругам попытаться помириться, если один из них против развода. Новый проект закона обязывает суд принимать меры для примирения. Психологическую помощь будут рекомендовать в двух случаях: если один из партнёров не хочет расставаться или если у пары есть несовершеннолетние дети. Ранее судья мог предложить примирение, но не был обязан это делать, из-за чего многие семьи распадались без выяснения причин. Теперь же суд должен будет направить пары к семейному психологу и отложить дело на три месяца.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко, один из авторов законопроекта, отметил, что сейчас примирительные меры часто сводятся к ожиданию, и пары не получают должной помощи. Он считает, что такая ситуация может даже способствовать разводам, так как помощь по разделу имущества и вопросам с детьми не решает главных проблем в отношениях.

По опросам ВЦИОМ, 15% разводов происходят из-за отсутствия взаимопонимания. Молодые люди часто принимают решения импульсивно и не знают, к кому обратиться за советом. Депутат уверен, что работа семейного психолога может помочь сохранить брак в 5-10% случаев, что уже оправдывает эти меры.

При этом он подчеркнул, что изменения не усложнят процесс развода. Никто не будет заставлять людей ходить к психологу. Если один или оба супруга откажутся от консультации, развод всё равно состоится через три месяца.

Уточнения

Семья́ — социальный институт, являющийся базовой ячейкой общества, характеризующийся следующими признаками:

  • добровольность вступления в брак;
  • общность быта у членов семьи;
  • вступление в брачные отношения;
  • стремление к рождению детей, их социализации и воспитанию.
 

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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