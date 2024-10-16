Депутаты Госдумы рассказали, сколько на самом деле платят за обеды в думской столовой

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Депутаты Государственной Думы рассказали о том, сколько они тратят на обед в столовой парламента.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar, CC BY 2.0

Андрей Свинцов говорит, что обычно тратит около 200 рублей в день. На завтрак он ест овсянку и пьёт кофе, а на обед — два яйца и куриный бульон. За каждый приём пищи он платит по 100 рублей.

Михаил Делягин припомнил, что за 24 года работы в Госдуме он никогда не платил больше 500 рублей. Но он считает, что в столовой для депутатов цены могли бы быть и повыше. Его любимое блюдо — салат из баклажанов стоимостью около 300 рублей.

Елена Драпеко в день интервью рассказала журналистам SHOT, что ела на завтрак кашу, яйцо пашот и капучино. За всё она заплатила 381 рубль. По её словам, в столовой Госдумы есть два меню: ежедневное и "на заказ". Во втором варианте блюда стоят дороже.

Анастасия Удальцова говорит, что не всегда ест в думской столовой. Иногда она ходит в похожее заведение в ГУМе, где цены примерно такие же. Иногда она позволяет себе взять в Госдуме салат с кальмарами за 600 рублей и чай с лимоном и мёдом. Она считает, что в меню думской столовой уже давно нет дешёвых обедов.

А депутат Амир Хамитов ранее показал свой чек из столовой Госдумы, где за шесть позиций он отдал 577 рублей и назвал фейками снимки, на которых обед для народных избранников стоит 150 рублей.

Уточнения

Государственная дума Российской Федерации 2-го созыва — российский высший законодательный и представительный орган, палата Федерального собрания Российской Федерации, избранная 17 декабря 1995 года.





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