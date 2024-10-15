Новосибирск против: 80% жителей города выступает против большого количества мигрантов

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Почти 80% жителей Новосибирска считают, что на рынке труда слишком много мигрантов, о чем свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками сервиса HeadHunter. Об этом пишет издание atas.info.

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Согласно результатам опроса, в регионе значительно снизилась поддержка трудовых мигрантов. В сентябре 2024 года было опрошено около 3 тысяч соискателей, и 77% респондентов заявили, что количество иностранных работников в регионе избыточно. Для сравнения, годом ранее такую точку зрения разделяли лишь 51% опрошенных. В целом по России этот показатель также вырос, достигнув 80%, тогда как в 2023 году он составлял 60%.

Наибольшие опасения в связи с миграционной ситуацией высказали работники таких отраслей, как транспорт и логистика (92%), автобизнес (91%), безопасность (89%) и строительство (85%). Эти сферы наиболее остро ощущают конкуренцию с иностранными работниками за рабочие места.

Кроме того, изменения в настроениях заметны и в оценке общей ситуации на рынке труда. В прошлом году 36% новосибирцев считали, что количество трудовых мигрантов соответствует потребностям региона, однако в этом году доля таких мнений сократилась до 14%.

Лишь 2% опрошенных полагают, что мигрантов должно быть больше — в 2023 году этот показатель составлял 4%. Работники из сфер маркетинга, общепита, туризма, добычи сырья и IT чаще высказываются за необходимость мигрантов для восполнения кадрового дефицита.

Исследование также затронуло вопрос о причинах, по которым работодатели активно нанимают иностранных работников. По мнению 70% респондентов, мигранты соглашаются на условия труда, которые не устраивают местных жителей. При этом 59% считают, что приезжие получают более низкую оплату за свою работу, а 55% уверены, что мигранты выполняют ту работу, от которой отказываются местные кадры. Для половины опрошенных важным фактором стало то, что работодателям проще нанимать мигрантов, так как они менее защищены юридически.

Кроме того, 52% респондентов отметили, что многие предприниматели, сами являясь приезжими или бывшими мигрантами, чаще склонны нанимать иностранных работников.

Когда речь заходит о том, какие позиции должны занимать мигранты на рынке труда, мнения новосибирцев расходятся. Около 29% считают, что иностранные работники должны занимать лишь неквалифицированные должности, такие как дворники или грузчики. 25% опрошенных допускают, что мигранты могут работать на любых вакансиях, если в регионе наблюдается дефицит кадров.

Однако лишь 5% считают, что мигрантов стоит привлекать исключительно на высококвалифицированные позиции, такие как врачи, ученые или преподаватели. В то же время 34% выступают категорически против найма иностранных работников, независимо от их квалификации.

Уточнения

Новосиби́рск — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.

