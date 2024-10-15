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ФАС раскритиковала аномальную наценку торговых сетей на социально значимый продукт

1:39
Общество

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский заявил, что средняя наценка торговых сетей на хлеб составляет аномально высокие 60%. Эта оценка была проведена на 30 позициях хлеба, выпускаемых торговыми сетями, входящими в группу Х5, а также "Дикси" и "Магнит". Было обнаружено, что на некоторые позиции наценка была относительно низкой, особенно на продукцию, выпускаемую под брендом торговой сети.

ФАС раскритиковала аномальную наценку торговых сетей на социально значимый продукт
Фото: Adobe Stock by timolina, PDM

Однако в среднем наценка составила 60%. Об этом заявили представители ФАС. По их мнению, такая наценка на хлеб является избыточной и влияет на формирование цены для конечного потребителя. Торговые сети, допуская высокую наценку на хлеб, оказывают существенное влияние на ценообразование.

В середине сентября служба направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла во всех регионах страны в целях мониторинга цен на продукцию. В конце сентября служба объявила, что проанализирует ценообразование на эти товары в 14 федеральных торговых сетях. Эта работа направлена на выявление закономерностей в ценообразовании и выявление возможных нарушений антимонопольного законодательства.

Аномальная наценка торговых сетей на хлеб приводит к повышению цены для конечного потребителя и возросшей экономической нагрузке на население. Кроме того, это может привести к снижению доверия к торговым сетям и увеличению потребительского бунта.

Уточнения

X5 Group (ранее — X5 Retail Group) — российская продуктовая розничная торговая компания, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик», «Около», «Виктория», «Красный яр» и «Слата». Компания развивает цифровые бизнесы "Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку, «Много лосося», а также медиаплатформу Food.ru. 

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Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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