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Россия проясняет судьбу жителей курского приграничья, которых посещал Красный крест

1:04
Общество

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова активно ищет способ помочь жителям Курской области, которых украинские военные насильно вывезли на территорию Украины. Об этом она сообщила РИА Новости, подчеркнув, что задействованы все возможные каналы для прояснения их судьбы.

Россия проясняет судьбу жителей курского приграничья, которых посещал Красный крест
Фото: commons.wikimedia.org by Наталья Широбокова, CC BY-SA 4.0

Москалькова рассказала, что обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста Мирьяне Сполярич с просьбой о помощи. Она выразила свою обеспокоенность и горечь по поводу ситуации, описав трагедию людей из Курской области, которые обратились к ней за помощью. По ее информации, представители Международного комитета Красного Креста посетили вывезенных жителей, но подробностей о их состоянии пока нет.

Ранее Москалькова сообщала, что в ее аппарат поступило более тысячи обращений от родственников жителей Курской области, насильно вывезенных украинскими военными. Родственники пытаются найти своих близких и узнать о их судьбе.

Уточнения

Татья́на Никола́евна Москалько́ва  — советский и российский деятель органов внутренних дел, государственный и политический деятель, юрист. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с 22 апреля 2016 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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