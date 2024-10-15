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Обои, вазы и цветы в холодильниках. Опасный тренд в сети

1:39
Общество

В интернете появился новый тренд: блогеры начали украшать свои холодильники, клеить обои и расставлять цветы на полках. Это увлечение, получившее название "фриджскейпинг", быстро завоевало популярность среди пользователей. Они пускают в ход всё, что попадается под руку: красивую посуду, картины, фотографии, вазы с цветами и антикварные статуэтки.

Обои, вазы и цветы в холодильниках. Опасный тренд в сети
Фото: ТГ-канал t.me/darkvoicemag by Скриншот ТГ-канала t.me/darkvoicemag, PDM

Некоторые блогеры зашли так далеко, что стали выкладывать продукты в стиле любимых сериалов — особенно популярен стиль "фриджертон" от поклонников "Бриджертонов".

Последователи этого тренда утверждают, что украшение холодильников помогает им сократить количество пищевых отходов. Они объясняют, что так продукты становятся лучше видны, и во время похода в магазин они уже задумываются о том, как новая еда будет сочетаться с декором — и стоит ли её вообще покупать.

Однако эксперты, шокированные такими видео, уже раскритиковали новый тренд. Технологи напомнили, что непищевые предметы могут препятствовать циркуляции воздуха и неравномерному охлаждению, что ставит под угрозу безопасность еды.

Кроме того, они считают, что существует риск перекрестного заражения: размещение непродовольственных товаров рядом со скоропортящимися продуктами может привести к переносу бактерий, пестицидов и других загрязняющих веществ.

Активные комментаторы, увидевшие видео с декорациями, выражают беспокойство о холодильниках, полки которых рассчитаны на определённый вес и могут рухнуть из-за перегруза.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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