В Приморье закрыли опасны аквакомплекс, где пострадало несколько человек

2:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Суд Владивостока удовлетворил иск прокуратуры о приостановке работы банного комплекса "Акватория" в связи с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы Приморья.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

Ранее прокуратура Приморья обратилась в суд с требованием об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки объекта специалистами. В ходе проверки были выявлены нарушения как пожарной, так и промышленной безопасности.

Прокуратура также ходатайствовала о запрете эксплуатации комплекса до вынесения решения по существу иска, мотивируя это тем, что выявленные нарушения создают реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей.

Суд удовлетворил заявление прокуратуры об обеспечении иска. До вынесения решения по существу иска или до вступления решения суда в законную силу в случае отказа в иске, собственникам комплекса — ООО "ВладРитейл" и Централизованной религиозной организации "Религиозная Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России" — запрещено использовать помещения комплекса.

Напомним, что 1 августа в банном комплексе "Акватория" обрушились металлические конструкции потолка на площади около 100 квадратных метров. В результате происшествия пострадали девять человек, один из которых был госпитализирован.

Среди пострадавших были двое несовершеннолетних. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Главный инженер комплекса Игорь Черемисин был задержан и заключен под стражу. Впоследствии суд смягчил меру пресечения Черемисину, заменив арест на запрет определенных действий. После инцидента комплекс был закрыт, а в сентябре возобновил работу после демонтажа опасных конструкций и дополнительной проверки всех элементов здания.

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