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Обсуждение: смогут ли священники навещать пациентов в больницах?

2:04
Общество

В России обсуждают изменения в законах, которые позволят священникам посещать людей в больницах.

Обсуждение: смогут ли священники навещать пациентов в больницах?
Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

Сейчас идёт разговор о том, что пациенты смогут приглашать священнослужителей к себе в палаты. Русская Православная Церковь считает, что никаких ограничений по этому поводу быть не должно.

Минздрав подготовил документ, который разрешает священникам посещать пациентов как в обычных палатах, так и в реанимации. Однако правила таких визитов будут устанавливать руководители медицинских учреждений. Во время пандемии возникало много споров по этому вопросу.

В начале 2022 года Минздрав разослал единые правила для допуска священников в больницы. Теперь готовятся изменения в законодательство, которые сделают эти правила одинаковыми для всех медучреждений страны и уточнят все детали, чтобы избежать недоразумений.

Одним из главных нововведений станет назначение сотрудника в каждой больнице, который будет отвечать за организацию визитов священников и предоставление мест для приватного общения. Священник сможет посещать пациентов не только в обычных палатах, но и в реанимации.

Также предусмотрена возможность экстренного визита священника, если состояние пациента резко ухудшится. В этом случае разрешение даст дежурный врач.

Однако есть одно ограничение: священникам не разрешат посещать инфекционные боксы во время карантина, чтобы снизить риск распространения инфекций. Этот пункт вызвал критику со стороны РПЦ, которая предлагает его пересмотреть.

В Минздраве подтвердили, что они открыты для обсуждения. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов отметил, что проект проходит общественное обсуждение для сбора мнений от граждан и организаций. Все предложения будут внимательно рассмотрены при дальнейшем принятии решения.

Уточнения

Ру́сская правосла́вная це́рковь (сокр. РПЦ, официальное наименование — Ру́сская Правосла́вная Це́рковь, другое официальное наименование — Моско́вский патриарха́т) — автокефальная поместная православная церковь, имеющая пятое место в диптихе автокефальных православных церквей мира.

Свяще́нник (в литургическом смысле в Православной церкви синоним слова «иерей») — представитель духовенства, одной из ступеней христианской церковной иерархии, рукополагаемый на священнодействие (совершение таинств) соответственно его чину.

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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