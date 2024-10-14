Минтруд России собирается ограничить свободный въезд мигрантов в страну

1:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава министерства Антон Котяков в интервью "Ведомостям" отметил, что мигрантов нужно привлекать на работу через организованный набор, так как бесконтрольный въезд — это неправильно.

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Котяков считает, что система патентов на работу требует изменений. В настоящее время Минтруд и МВД работают над созданием механизма организованного набора иностранных работников. Мигранты будут проходить обучение и получать все необходимые документы, включая медицинские справки, в своих странах. В Россию они будут приезжать уже на определённые вакансии, пишет URA. RU.

Работодатели должны нести ответственность за мигрантов, которых они привозят, и гарантировать наличие рабочей силы. Например, можно ввести правило, что работники должны возмещать затраты на их трудоустройство, если они откажутся от работы или уйдут с должности.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин отметил, что организованный набор лучше, чем патенты, так как он подразумевает ответственность работодателей. Однако он также добавил, что предыдущая попытка ввести такой набор для мигрантов из Узбекистана не удалась.

По его словам, сейчас ни работодатели, ни страны — отправители, ни сами мигранты не заинтересованы в организованном наборе. Депутат считает, что ведомства предлагают решения проблем миграции под давлением критики существующей системы, но для этого нужно пересмотреть подход к управлению миграцией и разработать новую стратегию.

Затулин подчеркнул, что серьезные обсуждения по этому вопросу постоянно откладываются из-за отсутствия согласия о том, как решить текущие проблемы.

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.





Работа — место, где работник осуществляет трудовую деятельность.





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