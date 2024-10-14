Милонов предложил снижать ипотеку за каждого ребёнка

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил инициативу: снижать процентную ставку по ипотеке на 1% за каждого ребёнка, рождённого в семье. Он считает, что это поможет поддержать российские семьи. Об этом пишет URA.RU.

Фото: pexels.com by Rene Asmussen, CC0

Милонов отметил, что особое внимание нужно уделить многодетным семьям, которые вносят вклад в демографию страны. По его мнению, меры поддержки должны быть доступны без учёта дохода для тех, кто воспитывает троих и более детей.

В качестве примера он привел идею о снижении ставки ипотеки при рождении каждого следующего ребенка. Также депутат считает, что стоит ввести систему, которая будет увеличивать льготы при изменении состава семьи.

Кроме того, Милонов предложил включить показатели рождаемости в ключевые показатели эффективности для губернаторов. Это может заставить региональные власти больше внимания уделять проблемам семей с детьми. Однако политолог Марат Хамидуллин отметил, что такая мера не решит всех проблем, так как рождаемость зависит от множества факторов.

По его мнению, в этом году наибольшее число новорождённых может быть в республиках Восточного Кавказа и других регионах с высокой рождаемостью. Эксперт также предупредил о возможных манипуляциях со статистикой в некоторых областях.

Уточнения

Многоде́тная семья́ в России и большинстве европейских стран — это семья, в которой трое и более детей.





Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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