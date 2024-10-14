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Котяков: в 2025 будет проиндексирован материнский капитал

1:05
Общество

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сообщил, что в следующем году в России будет проиндексирован материнский капитал.

Котяков: в 2025 будет проиндексирован материнский капитал
Фото: Flickr by Eric Ward, CC BY-SA 2.0

"С 1 февраля 2025 года материнский капитал проиндексируется по уровню фактической инфляции. На текущий день увеличение материнского капитала предусмотрено на уровне 7,3%", — рассказал он на заседании.

Министр Антон Котяков пояснил, что размер материнского капитала на первого ребенка будет увеличен на 46 тысяч рублей, достигнув 677 тысяч рублей. На второго ребенка, при условии отсутствия поддержки на первого, размер капитала увеличится на 61 тысячу рублей, составив 894 тысячи рублей.

Котяков также отметил, что, по расчетам, средствами материнского капитала воспользуется более 1 миллиона граждан страны.

Уточнения

Анто́н Оле́гович Котяко́в - министр труда и социальной защиты Российской Федерации с 21 января 2020 года, (и. о. 7-14 мая 2024). Действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса. Заместитель министра финансов Российской Федерации (2017-2020).

Материнский (семейный) капитал - мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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