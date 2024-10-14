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Росздравнадзор заявил о доступности лекарственных препаратов

1:04
Общество

Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците ряда лекарственных препаратов. Информация о пропаже антибиотиков появилась у издания "Известия”.

Росздравнадзор заявил о доступности лекарственных препаратов
Фото: Openverse by takacsi75, CC BY 2.0

Как сообщили "Известия”, из аптек почти трети российских регионов исчез препарат с действующим веществом рокситромицин. Кроме того, в региональных аптечных сетях наблюдается нехватка лекарств, содержащих такие активные вещества, как азитромицин, кларитромицин и эритромицин. Все эти медикаменты относятся к основной линейке антибактериальных препаратов, которые врачи назначают наиболее часто.

"Приведенная информация не соответствует действительности, антибактериальные препараты доступны в лечебной и аптечной сети, в том числе в регионах, упомянутых в статье", — сообщает Росздравнадзор.

Они также отметили, что по названным "Известиями” препаратам отмечается стабильный ввод в оборот производителями и импортерами на уровне среднегодовых значений прошлых лет.

Уточнения

Рокситромицин (Roxithromycin) — антибиотик, первый полусинтетический 14-членный макролид. Структурные особенности рокситромицина, отличающие его от эритромицина, придают ему более высокую кислотоустойчивость, улучшенные фармакокинетические и микробиологические параметры.

Азитромици́н - полусинтетический антибиотик широкого спектра действия, азалид, активный в отношении грамположительных, грамотрицательных и некоторых анаэробных бактерий, кроме устойчивых к эритромицину, некоторых других микроорганизмов.

Кларитромицин — лекарственное средство, антибиотик, макролид, производное эритромицина, используется для лечения бактериальной инфекции. Это включает, среди прочего, стрептококковое горло, пневмонию, кожные инфекции, инфекцию H. pylori и болезнь Лайма.

Эритромици́н - является первым антибиотиком, положившим начало классу макролидов. Впервые получен учеными американской фармацевтической компании "Эли Лилли" в 1952 году из почвенного актиномицета Streptomyces erythreus.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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