Тысячи обращений о пропаже родственников поступили Москальковой

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что получила свыше тысячи обращений от граждан, которые ищут своих родственников, пропавших в Курской области.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

"В мой адрес поступили обращения в отношении более чем тысячи таких людей, от родственников, пытающихся их разыскать. Думаю, нелишним будет напомнить, что принудительный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания — грубое нарушение Женевской конвенции", — рассказала Москалькова в интервью изданию aif. ru, комментируя ситуацию.

Она также рассказала, что 16 сентября состоялась встреча омбудсмена с президентом Международного Комитета Красного Креста, на которой обсуждалась ситуация с гражданами Курской области, в том числе детьми, судьба которых неизвестна. Омбудсмен направила письмо Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины, в котором просила сообщить число жителей Курской области, насильственно вывезенных из своих домов. Было договорено о встрече, на которой омбудсмен планирует в первоочередном порядке обсудить данную тему.

Уточнения

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - международное гуманитарное движение, основанное в 1863 году и объединяющее более 17 миллионов сотрудников и добровольцев (волонтёров) по всему миру.



Татья́на Никола́евна Москалько́ва - советский и российский деятель органов внутренних дел, государственный и политический деятель, юрист. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с 22 апреля 2016 года.





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