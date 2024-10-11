Экстрасенс назвала затопление пустыни Сахара знамением апокалипсиса

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Экстрасенс Дарья Миронова объяснила, почему наводнение в пустыне Сахара — плохое предзнаменование для человечества.

Фото: commons.wikimedia.org by Искандер Мамашаев, CC BY 4.0

На пустыню Сахара обрушился ливень, из-за чего одна из самых сухих точек планеты была затоплена.

Ранее учёный-биолог назвал возможные последствия ядерного апокалипсиса.

Экстрасенс Дарья Миронова увидела в этом природном явлении тревожный сигнал, а именно знамение приближения конца света. Апокалипсис, по словам эксперта, наступит из-за смены магнитных полюсов Земли.

"Из-за чего в мире возрастёт количество смерчей, ураганов, наводнений и торнадо. Они будут даже там, где их не должно быть, потому что Земля начнет сбрасывать лишнее", — цитирует слова Мироновой "Вечерняя Москва".

Уточнения

Саха́ра — крупнейшая жаркая пустыня и вторая, после Антарктической, пустыня на Земле по площади. Расположена на севере Африканского континента. Вытянута примерно на 4800 км с запада на восток и от 800 до 1200 км с севера на юг; имеет площадь около 8,6 млн км².



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