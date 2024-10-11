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Подросток рассказала о квадробинге: корм ещё не пробовала, но забава нравится

1:45
Общество

Квадробинг — новая игра, которая становится всё популярнее среди подростков. Дети одеваются в костюмы животных и ведут себя как собаки или кошки: ходят на четвереньках, едят корм и иногда даже нападают на прохожих.

Подросток рассказала о квадробинге: корм ещё не пробовала, но забава нравится
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Мнения о пользе и вреде квадробинга расходятся: одни считают, что это негативно влияет на детей, превращая их в зверят, и нарушает общественные нормы. Другие думают, что это просто детская игра, похожая на ту, в которую играли взрослые десятилетия назад. Власти уже рассматривают возможность запрета квадробинга.

12-летняя Соня М. (имя изменено) рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", за что она любит квадробинг и какую пользу он приносит современным ребятам. Девочка призналась, что всегда представляла себя каким-нибудь пушистым зверьком, особенно кошкой.

Соня также отметила, что после долгого "перевоплощения", включая ходьбу на четвереньках, укрепляются мышцы.

Девочка с друзьями заметила, что всё тело болит, как после занятий физкультурой или даже сильнее. Но они продолжили тренироваться и заметили, что со временем стало легче двигаться. "Думаю, это всё-таки полезно для тела", — добавила она.

Соня также подчеркнула, что ещё не пробовала корм для квадроберов и не планирует "выгуливаться" на поводке, но и бросать увлечение тоже не собирается.
По словам девочки, они с друзьями не просили родителей выгуливать их. "Корм пока не пробовала, но это прикольно", — делится мыслями Соня.

Ранее стало известно, появятся ли в Москве кафе, где будут рады посетителям-квадроберам.

Уточнения

Квадроберы (англ. quadrobists, реже англ. quadrobers, термин происходит от соединения лат. quattuor — четыре и англ. aerobics — аэробика; общеупотребительным является название людей, занимающихся данными упражнениями, — квадроберы, средствами массовой информации в равном соотношении по отношению друг к другу для обозначения самого явления используются термины квадробика и квадробинг, в англоязычной научной литературе — англ. quadrupedal movement training (QMT), в англоязычной прессе — англ. quadrobics) — люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных.

Игра́ («игровая деятельность», игровая культура человека как личности и субъекта активности, жизненного пути, празднично-игровая культура общества и др.) — в разной степени осознаваемый человеком как субъектом активности, самодеятельности и творчества (развития в целом) или даже инстинктивный способ получения и развития навыков людьми и животными в момент отсутствия непосредственной угрозы для жизни и развития способностей.

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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