В Перми установят систему для онлайн-учёта зайцев в автобусах

Количество безбилетников будет отображаться на экранах в салоне. Систему уже тестируют на маршруте №30, пишет URA.RU.

Фото: commons.wikipedia.org by Johannes Maximilian

Департамент транспорта готовится к запуску системы отображения безбилетных пассажиров на медиапанелях в салоне. Специалисты налаживают обмен данными с сервером. О начале работы системы сообщат дополнительно, пока идёт техническая отладка, сообщили в городском департаменте транспорта.



Ранее URA.RU сообщало, что в Перми с октября можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте через Bluetooth. Об этом рассказал начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

Уточнения

Пермь ( МФА: /pʲermʲ/; местн. произн. /pʲerʲmʲ/) — город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы, ниже впадения в неё реки Чусовой, административный центр Пермского края и Пермского района, транспортный узел на Транссибирской магистрали, речной порт, имеет статус города краевого значения и городского округа.



Пе́рмский авто́бус — система автобусного транспорта в городе Пермь.



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