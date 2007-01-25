Специалисты из Университета Эксетера провели исследование, в процессе которого выяснилось, что, несмотря на высокую социальную активность, в составе больших стай, фламинго предпочитают находится с близкими "друзьями". Некоторые фламинго не общаются со определенными особями.
В процессе изучения фламинго в центре WWT Slimbridge специалисты выделили:
Фламинго долгожители. Некоторые из особей, которых исследовали ученые, живут в WWT Slimbridge с 1960 года. На протяжении многих лет им удается поддерживать дружеские отношения.
"Полученные данные могут помочь в содержании фламинго вне их естественной среды обитания. При перемещении фламинго из одного зоопарка в другой птиц нельзя разделять, некоторые из них тесно связаны друг с другом", — сообщили ученые.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Англии чилийский фламинго по кличке Флоренс на глазах сотрудников был унесен сильным порывом ветра из своего вольера.
15 января в Англии чилийский фламинго по кличке Флоренс на глазах сотрудников был унесен сильным порывом ветра из своего вольера.
Сотрудники, пытавшиеся вернуть птицу, пропавшую из парка Друзиллас в Сассексе, потеряли ее из виду через несколько часов. Разыскиваемого уже неделю фламинго за это время ее видели несколько раз. Однажды ее видели кормившейся, что, по мнению сотрудников зоопарка, является хорошим знаком.
В то же время, служащиие зоопарка опасаются, что птица не выдержит на воле долго в одиночестве. Парком Друзиллас объявлено вознаграждение за любую информацию, которая может помочь возвращению фламинго в зоопарк, передает ВВС.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.