Исследование: фламинго любят собираться "компанией друзей"

Специалисты из Университета Эксетера провели исследование, в процессе которого выяснилось, что, несмотря на высокую социальную активность, в составе больших стай, фламинго предпочитают находится с близкими "друзьями". Некоторые фламинго не общаются со определенными особями.

Ученые обнаружили у фламинго несколько типов социальных связей

В процессе изучения фламинго в центре WWT Slimbridge специалисты выделили:

"женатые" пары;

однополые пары друзей;

компании из 3-4 близких особей.

Фламинго долгожители. Некоторые из особей, которых исследовали ученые, живут в WWT Slimbridge с 1960 года. На протяжении многих лет им удается поддерживать дружеские отношения.

"Полученные данные могут помочь в содержании фламинго вне их естественной среды обитания. При перемещении фламинго из одного зоопарка в другой птиц нельзя разделять, некоторые из них тесно связаны друг с другом", — сообщили ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Англии чилийский фламинго по кличке Флоренс на глазах сотрудников был унесен сильным порывом ветра из своего вольера.

Из зоопарка сдуло фламинго