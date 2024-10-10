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Эксперт рассказал, как можно уберечь ребенка от мошенников

1:35
Общество

Промсвязьбанк сообщил, что мошенники применяют новую схему, выведывая личные данные родителей через их детей. Детский психолог Наталья Наумова в интервью Электорат.Инфо рассказала, как не допустить, чтобы ребенок попался на уловки преступников.

Эксперт рассказал, как можно уберечь ребенка от мошенников
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт рекомендует родителям рассказывать детям о существующих рисках и том, как действуют мошенники. Необходимо объяснить ребенку, что если незнакомый человек просит предоставить личные данные родителей, сфотографировать банковскую карту или открыть банковское приложение, в такой ситуации следует заблокировать этого человека и незамедлительно сообщить об этом родителям.

Если ребенок доверяет незнакомому человеку, это может означать, что этот человек умело пытался завоевать доверие ребенка. Вероятно, он вел дружелюбный разговор, проявлял внимание и одобрение, удовлетворяя потребность ребенка в таком общении. Таким образом, злоумышленник старался войти в доверие к ребенку.

"Родитель должен помочь ребенку осознать, что рядом с ним любящие заботливые родители, которые изо всех сил стараются для него, любят, ценят, берегут его", — считает эксперт.

Согласно рекомендациям психолога, при общении с детьми разного возраста следует использовать разные подходы: Для младших детей — говорить о мошенниках в игровой, непугающей форме, для более старших детей — вести прямой разговор, задавать вопросы, обсуждать данную тему.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.

ПАО "Промсвязьба́нк" (ПСБ) - российский банк, основанный в 1995 году. Штаб-квартира — в Москве.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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