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Роскомнадзор опроверг информацию о разблокировки мессенджера Discord

0:41
Общество

Роскомнадзор опроверг информацию об отмене ограничений на работу мессенджера Discord в России. Пресс-служба ведомства заявила, что никаких изменений в статусе блокировки Discord на территории страны не было.

Роскомнадзор опроверг информацию о разблокировки мессенджера Discord
Фото: commons.wikimedia.org by Colin, CC BY-SA 4.0

"Доступ к мессенджеру Discord ограничен на территории РФ. Оснований для разблокировки сервиса нет. Рекомендуем СМИ, блогерам и другим интернет-ресурсам не публиковать недостоверную информацию", — сообщает Роскомнадзор.

Ранее в социальных сетях появилась информация от пользователей о том, что мессенджер Discord вновь стал доступен на территории Российской Федерации.

Уточнения

Discord - кроссплатформенная проприетарная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP и видеоконференций, предназначенная для использования различными сообществами по интересам.
 

"ме́ссенджер" - Программа мобильное приложение или веб-сервис для мгновенного обмена сообщениями. Современные мессенджеры имеют возможность производить обмен текстом, фотографиями, видео, эмодзи, передачу файлов, голосовые вызовы и видеозвонки.
 

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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