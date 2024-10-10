Демографические проблемы Челябинской области: население убывает

В Челябинской области наблюдается естественная убыль населения, которая не компенсируется даже миграцией. Об этом пишет kursdela.biz

Фото: commons.wikipedia.org by Министерство обороны Российской Федерации (Вадим Савицкий)

Согласно докладу "Социально-экономическое положение Челябинской области за январь -август 2024 года", опубликованному Челябинскстатом, население региона сократилось на 10,5 тысяч человек за первые семь месяцев 2024 года.

Основными причинами являются естественная убыль населения и миграционные процессы. В регион приехало 39 427 человек, а уехало 39 872 человека, что привело к убыли в 445 человек. Сальдо миграции в другие регионы России также отрицательное, хотя и менее значительное.

Однако в международной миграции наблюдается положительная динамика: на Южный Урал приехало 6 342 человека, а уехало 4 136. Основная масса прибывших иностранцев — из Таджикистана и Казахстана.

Преподаватель РАНХиГС и представитель АПЭК в Челябинской области Андрей Лавров считает демографическую проблему актуальной не только для России, но и для многих других стран мира. Он выделяет несколько причин естественной убыли населения: демографическую волну, ограничения на работу для мигрантов и отрицательное сальдо в межрегиональной миграции.

Уточнения

Мигра́ция (лат. migratio, от migro - перехожу, переселяюсь). Не путать с терминами "иммиграция" и "эмиграция".





Челя́бинск — восьмой по численности населения город в Российской Федерации, административный центр Челябинской области, шестнадцатый по занимаемой площади городской округ.



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