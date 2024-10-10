Mash: актера Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Mash сообщает, что врачи ввели актера Василия Ливанова в медикаментозную кому в связи с ухудшением его состояния здоровья.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно полученной информации, медицинские специалисты, поместившие Василия Ливанова в медикаментозную кому, надеются, что его организм сможет восстановиться и не разовьется отек мозга. Как уточняет Mash, в головном мозге актера наблюдается скопление жидкости и недостаточное кислородное снабжение. Кроме того, проведенные исследования выявили признаки онкологического заболевания.

По информации из НИИ имени Склифосовского, озвученной 8 октября, актер Василий Ливанов на данный момент находится в реанимационном отделении. Медики характеризуют его состояние здоровья как средней степени тяжести.

Уточнения

Васи́лий Бори́сович Лива́нов - советский и русский киноактёр, режиссёр кино и мультипликации, сценарист, писатель; народный артист РСФСР (1988) Получил наибольшую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.