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Mash: актера Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому

0:52
Общество

Mash сообщает, что врачи ввели актера Василия Ливанова в медикаментозную кому в связи с ухудшением его состояния здоровья.

Mash: актера Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно полученной информации, медицинские специалисты, поместившие Василия Ливанова в медикаментозную кому, надеются, что его организм сможет восстановиться и не разовьется отек мозга. Как уточняет Mash, в головном мозге актера наблюдается скопление жидкости и недостаточное кислородное снабжение. Кроме того, проведенные исследования выявили признаки онкологического заболевания.

По информации из НИИ имени Склифосовского, озвученной 8 октября, актер Василий Ливанов на данный момент находится в реанимационном отделении. Медики характеризуют его состояние здоровья как средней степени тяжести.

Уточнения

Васи́лий Бори́сович Лива́нов - советский и русский киноактёр, режиссёр кино и мультипликации, сценарист, писатель; народный артист РСФСР (1988) Получил наибольшую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". 

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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