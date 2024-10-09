Путин рассказал, что в России практически нет безработицы

Президент России Владимир Путин отметил, что в настоящее время безработица в стране практически отсутствует. Для того, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы, необходимо повышать эффективность производства, заявил Путин, открывая промышленные объекты в режиме видеоконференции.
"Не хватает рабочих рук в стране. Безработица на исторически рекордно низком уровне — ее практически нет уже. И это уже один из факторов ограничения экономического роста”, — заявил Владимир Путин
Он также отметил, что лучший выход из данной ситуации: повышение производительности труда.
Президент заявил, что открытие новых высокотехнологичных производств является "движением в абсолютно правильном направлении".
Безрабо́тица - наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.