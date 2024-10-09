Путин рассказал, что в России практически нет безработицы

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент России Владимир Путин отметил, что в настоящее время безработица в стране практически отсутствует. Для того, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы, необходимо повышать эффективность производства, заявил Путин, открывая промышленные объекты в режиме видеоконференции.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

"Не хватает рабочих рук в стране. Безработица на исторически рекордно низком уровне — ее практически нет уже. И это уже один из факторов ограничения экономического роста”, — заявил Владимир Путин

Он также отметил, что лучший выход из данной ситуации: повышение производительности труда.

Президент заявил, что открытие новых высокотехнологичных производств является "движением в абсолютно правильном направлении".

Уточнения

Безрабо́тица - наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.





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