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Путин рассказал, что в России практически нет безработицы

0:47
Общество

Президент России Владимир Путин отметил, что в настоящее время безработица в стране практически отсутствует. Для того, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы, необходимо повышать эффективность производства, заявил Путин, открывая промышленные объекты в режиме видеоконференции.

Путин рассказал, что в России практически нет безработицы
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

"Не хватает рабочих рук в стране. Безработица на исторически рекордно низком уровне — ее практически нет уже. И это уже один из факторов ограничения экономического роста”, — заявил Владимир Путин

Он также отметил, что лучший выход из данной ситуации: повышение производительности труда.

Президент заявил, что открытие новых высокотехнологичных производств является "движением в абсолютно правильном направлении".

Уточнения

Безрабо́тица - наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.
 

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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