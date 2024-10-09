Оператор Билайн рассказал о новой схеме мошенников

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Оператор связи "Билайн" сообщает о появлении новой мошеннической схемы, при которой жертву вводят в заблуждение посредством SMS-сообщений, убеждая самостоятельно звонить мошенникам.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно легенде в SMS, якобы была совершена попытка входа в учетную запись на портале "Госуслуг", и прикреплен номер, по которому необходимо перезвонить, — предупредил директор оператора по управлению уровнем мошенничества Петр Алферов.

По словам представителя "Билайна", оператор внимательно отслеживает растущие тенденции и новые схемы мошенничества. Они настраивают антифрод-процессы, которые помогут блокировать звонки клиентов мошенникам.

Уточнения

"Била́йн" - торговая марка компании ВымпелКом, под которой её дочерние компании оказывают телекоммуникационные услуги (в первую очередь, услуги мобильной связи) в России (компания "Вымпел-Коммуникации") и странах СНГ.





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