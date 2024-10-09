Психолог Мария Курт дала 4 совета о том, как научиться любить людей

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Психолог Мария Курт утверждает в интервью "Узнай.ру", что избавиться от мизантропии, чувства недовольства людьми, можно, если начать мыслить позитивно. Это состояние не только затрагивает тех, кто не любит людей, но и негативно сказывается на окружающих.

Фото: Openverse by Jocey K, CC BY-SA 2.0

Курт подчёркивает, что первый шаг к решению проблемы — признание её существования. Важно понять, что именно мешает вам в жизни. Определив проблему, вы сможете начать её решать. Также стоит пересмотреть свои ожидания от людей: часто мизантропия возникает из-за разницы между реальностью и нашими идеалами. Необходимо помнить, что все мы имеем недостатки.

Чтобы преодолеть нелюбовь к людям, важно искать положительные качества в окружающих и сосредоточиться на приятных эмоциях и воспоминаниях. Это поможет изменить ваше восприятие.

Если самостоятельно справиться с мизантропией не получается, стоит обратиться к специалисту. Психолог поможет разобраться в причинах вашего состояния и разработает план действий. Изменение отношения к людям требует времени и усилий, но результат того стоит.

Ранее психолог Ольга Романив отметила, что физическая активность способствует выработке гормонов счастья, а хороший сон помогает избежать усталости и раздражительности.

Уточнения

Мизантро́пия (от др.-греч. μῖσος «ненависть» + ἄνθρωπος «человек»; букв. «человеконенавистничество») — общая ненависть, неприязнь или недоверие к человеческому виду, человеческому поведению или человеческой природе.



Эмо́ция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.