Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Атака с беспилотника: ВСУ использовали БПЛА для удара по Горловке
Уверенно растем: Владимир Путин оценил рост промышленного производства в РФ
Путин запускает новые промышленные объекты: шаги к экономическому росту
В Одессе произошел очередной взрыв на фоне воздушной тревоги
Специи в упаковке: безопасность и сохранение вкуса на первом месте
Лицензия на убой: в ООН заявили, что Украина получила у Запада право на умерщвление собственного народа
Сухофрукты не менее полезны для здоровья, чем свежие фрукты — учёные
Жертвы профессионального долга: от израильских ударов погибло 175 журналистов
Выращивание роз в картошке: простой способ для начинающих садоводов

Психолог Мария Курт дала 4 совета о том, как научиться любить людей

1:27
Общество

Психолог Мария Курт утверждает в интервью "Узнай.ру", что избавиться от мизантропии, чувства недовольства людьми, можно, если начать мыслить позитивно. Это состояние не только затрагивает тех, кто не любит людей, но и негативно сказывается на окружающих.

Психолог Мария Курт дала 4 совета о том, как научиться любить людей
Фото: Openverse by Jocey K, CC BY-SA 2.0

Курт подчёркивает, что первый шаг к решению проблемы — признание её существования. Важно понять, что именно мешает вам в жизни. Определив проблему, вы сможете начать её решать. Также стоит пересмотреть свои ожидания от людей: часто мизантропия возникает из-за разницы между реальностью и нашими идеалами. Необходимо помнить, что все мы имеем недостатки.

Чтобы преодолеть нелюбовь к людям, важно искать положительные качества в окружающих и сосредоточиться на приятных эмоциях и воспоминаниях. Это поможет изменить ваше восприятие.

Если самостоятельно справиться с мизантропией не получается, стоит обратиться к специалисту. Психолог поможет разобраться в причинах вашего состояния и разработает план действий. Изменение отношения к людям требует времени и усилий, но результат того стоит.

Ранее психолог Ольга Романив отметила, что физическая активность способствует выработке гормонов счастья, а хороший сон помогает избежать усталости и раздражительности.

Уточнения

Мизантро́пия (от др.-греч. μῖσος «ненависть» + ἄνθρωπος «человек»; букв. «человеконенавистничество») — общая ненависть, неприязнь или недоверие к человеческому виду, человеческому поведению или человеческой природе.

Эмо́ция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер
Военные новости
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Аудио 
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ
Авто
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ Аудио 
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Красота и стиль
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа Аудио 
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Крылатые ракеты JASSM. Точное натовское оружие большой дальности против русских Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Последние материалы
Окончание визита: рабочая поездка Лукашенко в России подошла к концу
Последствия будут ужасными: в США предупредили, что стоит ждать от урагана Милтон
Алёна Водонаева заявила, что её поцеловал Господь: не все дети красивые
Рассмотрение началось: в ООН заявили работе с российскими документами нарушений прав человека на Украине
Сменил комадира: Зеленский решил отчитаться Шольцу вместо Байдена
Мир в курсе: в ООН заявили, что знают о жертвах ВСУ в Курской области
Выбросили игрушку: Соскин заявил, что Запад переключится на помощь Израилю и забудет про Украину
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос
Взгляд со стороны: турецкие омбудсмены осмотрели условия содержания российских пленных
Психиатр Диана Генварская рассказала о тревожно-избегающем типе привязанности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.