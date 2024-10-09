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Эффективный способ замедлить старение и продлить жизнь женщин

2:38
Общество

Процесс старения у женщин протекает иначе, чем у мужчин, и его можно значительно замедлить с помощью своевременного применения менопаузальной гормональной терапии. Об этом заявила Ольга Ткачева, главный внештатный специалист по геронтологии Минздрава России, директор РГНКЦ Пироговского университета и член-корреспондент РАН.

Эффективный способ замедлить старение и продлить жизнь женщин
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Эксперт отметила, что у женщин в период менопаузы наблюдается ускорение процессов старения, и это становится серьёзной проблемой. Она подчеркнула важность так называемого "терапевтического окна" — периода, когда можно вмешаться и существенно повлиять на замедление возрастных изменений. По её словам, гормональная терапия всё чаще рассматривается как эффективный и популярный метод, который может помочь женщинам в этот важный период жизни.

Научные исследования подтверждают, что начало гормональной терапии до 60 лет или в первые 10 лет после наступления менопаузы оказывает положительное влияние на состояние соединительной ткани, кожи, суставов и позвоночника. Кроме того, она помогает снизить уровень депрессии, улучшить сон, решить проблемы с сексуальной дисфункцией, а также предотвратить переломы и другие возрастные изменения.

Ткачева также подчеркнула, что гормональная терапия — это не просто лекарство, а способ восстановления гормонального баланса, который резко нарушается у женщин во время менопаузы. Она привела статистику, согласно которой женщины, у которых менопауза наступила до 50 лет, подвержены повышенному риску инфаркта и гипертонии. При этом хирургическая менопауза увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний в несколько раз. В свою очередь, у женщин, принимающих гормональную терапию, общий уровень смертности снижается на 30-40%.

Эксперт также отметила, что терапия способствует повышению чувствительности к инсулину, что помогает предотвращать диабет, улучшает качество сна и снижает риск развития когнитивных нарушений, включая болезнь Альцгеймера. Ткачева подчеркнула, что исследования подтверждают высокую эффективность подхода, основанного на использовании "терапевтического окна", что открывает большие возможности для помощи женщинам в этот период.

Она добавила, что российские кардиологи и ведущие специалисты в области геронтологии уже поддержали эту стратегию, направленную на замедление старения у женщин.

Уточнения

Геронтоло́гия — наука, изучающая биологические, социальные и психологические аспекты старения человека, его причины и способы борьбы с ним

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Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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