Эксперт назвал главное условие снижения преступности среди мигрантов в России

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Закон об ужесточении ответственности мигрантов при совершении преступлений может нарушать принцип равенства, но у России есть для этого серьёзные аргументы, рассказал NewsInfo.Ru член Координационного совета Союза политэмигрантов Украины Дмитрий Никонов.

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Ранее в Госдуму по инициативе депутата Евгения Марченко внесли законопроект, предлагающий рассматривать иностранное гражданство отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Автор считает, что это усилит ответственность мигрантов в России. Некоторые юристы предупредили, что такой закон может нарушать конституционный принцип равенства и вызвать отток иностранных граждан из России.

Никонов отметил, что шансы на принятие законопроекта весьма велики, и у России есть для этого "серьёзные аргументы".

"Когда человек приезжает работать за рубеж, будь то мигрант из Средней Азии в Россию или из России в Америку, он не едет с намерением совершать уголовные преступления. У него нет умысла нарушать закон. Другое дело — проблема экспорта терроризма, особенно из Средней Азии в Россию. В этом случае я полностью поддерживаю идею того, что человек с двойным гражданством должен нести повышенную ответственность. Это моя чёткая позиция", — сказал он.

Эксперт добавил, что мало принимать законы — нужно повышать уровень правосознания мигрантов, чтобы они осознавали свою ответственность перед государством и обществом, в котором живут. Причём эту работу нужно начинать ещё на территории стран, откуда приезжают иностранные граждане.

"В законодательстве ключевым фактором должно быть не ужесточение наказаний, а их неотвратимость. Без этого любые более жёсткие меры не дадут нужного эффекта", — подчеркнул Никонов.

Спикер добавил, что подобные инициативы депутатов направлены на защиту граждан России, однако иногда являются популизмом и идут вразрез с законодательством РФ, поэтому к их рассмотрению нужно подходить очень осторожно и тщательно, привлекая экспертов в области права.

Уточнения

Преступле́ние (уголо́вное преступле́ние) — правонарушение (общественно опасное деяние), совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности.



Трудовые мигранты в России также называемые гастарбайтерами — иностранные трудовые мигранты, занятые преимущественно физическим трудом, работающие на территории России.

