Разъяснили на высшем уровне: Песков назвал движение квадроберов полной чушью

Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, в разговоре с РИА Новости высказался о новом детском тренде "квадробинг", отмечая его как абсурдный.
По сообщениям, на днях министр иностранных дел России Сергей Лавров затронул тему квадробинга в беседе с армянским коллегой Араратом Мирзояном во время ожидания переговоров глав России и Армении в Кремле.
Квадроберы — люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных.
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