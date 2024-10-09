Разъяснили на высшем уровне: Песков назвал движение квадроберов полной чушью

0:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, в разговоре с РИА Новости высказался о новом детском тренде "квадробинг", отмечая его как абсурдный.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

По сообщениям, на днях министр иностранных дел России Сергей Лавров затронул тему квадробинга в беседе с армянским коллегой Араратом Мирзояном во время ожидания переговоров глав России и Армении в Кремле.

Уточнения

Квадроберы — люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных.

