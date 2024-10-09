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Тюмень и в Африке Тюмень: туроператор назвал самые популярные места для отдыха в России

1:37
Общество

Национальный туроператор "Алеан" отмечает увеличение интереса россиян к отдыху на термальных курортах страны осенью, когда завершается сезон на черноморском побережье. Отмечается, что спрос на размещение в отелях с термальными бассейнами и минеральной водой за последний год возрос на 12%.

Тюмень и в Африке Тюмень: туроператор назвал самые популярные места для отдыха в России
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

Тюмень привлекает большинство туристов, став термальной столицей России, с 85% всех бронирований в этом сегменте и 15%-ным ростом интереса за год. Адыгея тоже пользуется спросом, с каждым десятым туристом, выбирающим этот регион для отдыха на термальных источниках.

Кроме того, путешественники обращают внимание на Мостовской район Краснодарского края, Свердловскую и Челябинскую области и Начики на Камчатке, в сумме занимающие 5% бронирований.

Стоимость недельного пребывания в санатории Тюменской области с питанием и процедурами начинается от 92 тысяч рублей для двоих. Альтернативный вариант — база отдыха с термальными источниками, предлагается от 48 тысяч рублей на двоих.

В Мостовском районе и Адыгее цена за недельный отдых в гостинице с термальным бассейном составляет от 60 тысяч рублей на двоих. Отдых в Свердловской и Челябинской областях обойдется дешевле — от 46 и 54 тысяч рублей соответственно. Путешествие на Камчатку стоит от 56 тысяч рублей, не включая транспортные расходы.

Уточнения

Геотерма́льный исто́чник — выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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