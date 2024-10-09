Работа ночью под угрозой: Россия может столкнуться с дефицитом кофе

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Павел Майоров, специалист по связям с общественностью компании "Милфудс", производителя кофе под брендом Poetti, поделился своим мнением о предстоящем дефиците кофе на мировом рынке и его потенциальном влиянии на российских потребителей в беседе с РИА Новости.

Фото: unsplash.com by Mark Daynes, PDM

Майоров выразил мнение, что, несмотря на ожидаемый глобальный недостаток предложения в следующем урожайном году, российские покупатели вряд ли столкнутся с существенным сокращением товаров на полках. Он предположил, что изменения могут затронуть стоимость товаров и разнообразие ассортимента в розничных точках, а также привести к перераспределению предложений внутри данной категории.

Майоров подчеркнул, что кофейная индустрия имеет опыт преодоления подобных ситуаций и отметил, что производители кофе уже адаптируются к нынешним условиям, стремясь гарантировать стабильность своих поставок.

Он также упомянул о существующих программах поддержки фермеров, инициированных как крупными игроками рынка, так и правительствами стран-экспортеров кофе, для которых этот продукт является значительной статьей дохода от экспорта.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

