Риск приобретения iPhone на сером рынке: ограничения и отсутствие поддержки в России

1:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Наталья Голицына, руководитель отдела телефонии одной из крупнейших розничных сетей МТС, в беседе с РИА Новости предупредила, что покупка новейших моделей iPhone через неофициальные каналы может привести к проблемам с совместимостью устройств.

Фото: flickr.com by Tinh tế Photo, PDM

В частности, отметила она, устройства, приобретенные на серых рынках, зачастую могут быть предназначены для работы только с сим-картами операторов связи из других стран.

Голицына указала, что такие устройства могут быть заблокированы для использования с определенным оператором и не поддерживать полный спектр функций на территории России. Она упомянула, что это распространенная практика в ряде рынков, включая Индию и страны Европы. Эксперт подчеркнула важность того, чтобы ритейлеры проверяли устройства на соответствие стандартам, что не гарантировано при покупке через неофициальные источники.

Проблемы не ограничиваются только совместимостью с сим-картами, так как неофициальные продавцы могут предлагать восстановленные или модифицированные смартфоны вместо новых, что может привести к неполадкам с программным обеспечением и связью. Восстановленные устройства, как правило, обладают меньшей производительностью и более высоким риском поломок.

Голицына также подчеркнула, что устройства, купленные на сером рынке, обычно не покрываются официальной гарантией, в связи с чем в случае неисправностей пользователи вынуждены будут самостоятельно нести расходы на ремонт. Она предостерегла, что на платформах онлайн-торговли и в объявлениях встречаются мошенники, что увеличивает риск потери средств.

Уточнения

МТС — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии под торговой маркой «МТС».

