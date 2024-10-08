Белгородским аграриям предоставят налоговые послабления

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерство финансов России подготовило проект правительственного решения, предоставляющего отсрочку по уплате налогов предприятиям агропромышленного комплекса Белгородской области.

Фото: web.archive.org by Tuderna, CC BY 3.0

Согласно проекту, сельхозпроизводителям будет предоставлена годовая отсрочка по уплате налогов (кроме НДС и налогов, уплачиваемых налоговыми агентами), с последующей рассрочкой платежей. Это касается налогов, авансовых платежей и страховых взносов, срок уплаты которых приходится на 2024 год.

Отсрочка предоставляется предприятиям пищевой промышленности (за исключением алкогольной продукции), сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства, а также компаниям, занимающимся хранением зерна.

Право на налоговые льготы предоставляется в двух случаях: при нанесении ущерба в результате обстрелов или террористических актов, а также при нахождении в зоне риска и снижении доходов на 30% в период специальной военной операции.

Уточнения

Белгоро́дская о́бласть (неофиц Белого́рье, Святое Белого́рье, Белгоро́дчина) — субъект Российской Федерации, расположен в юго-западной части России в 500—700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной.

