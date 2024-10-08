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Аэропорт Внуково возобновил работу после временных ограничений, задержавших десятки рейсов

2:02
Общество

Международный аэропорт Внуково вернулся к обычному режиму работы после двух введенных за последние два часа временных ограничений на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Аэропорт Внуково возобновил работу после временных ограничений, задержавших десятки рейсов
Фото: www.flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

В пресс-службе уточнили, что ограничения действовали в периоды с 18:11 до 18:33 и с 19:39 до 20:25. Эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов и связаны с обстоятельствами, потребовавшими временной приостановки взлета и посадки самолетов. В настоящее время аэропорт функционирует в штатном режиме, и все службы работают в полном объеме.

В результате введения временных ограничений произошли изменения в расписании полетов. После 18:00 были задержаны 11 рейсов на вылет и 10 на прилет. Кроме того, один рейс был полностью отменен, а еще четыре перенаправлены в другие московские аэропорты для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров.

Представители авиагавани отметили, что все службы аэропорта и авиакомпании прилагают максимальные усилия для минимизации неудобств, возникших у пассажиров из-за изменений в расписании. Пассажирам рекомендуется обращаться к представителям своих авиаперевозчиков для получения актуальной информации о статусе рейсов и возможных изменениях.

Пассажирам, планирующим перелеты через аэропорт Внуково, рекомендуется следить за обновлениями на официальном сайте аэропорта или обращаться в контактные центры авиакомпаний для уточнения информации о рейсах.

Возвращение аэропорта к обычной работе свидетельствует о том, что возникшие ранее проблемы устранены, и аэропорт готов продолжать обслуживать пассажиров в полном объеме, обеспечивая безопасность и комфорт перелетов.

Уточнения

Аэропорт Вну́ково имени А. Н. Туполева — международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области

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Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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