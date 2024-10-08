Вице-спикер Госдумы призывает пересмотреть блокировку Discord, опасаясь всеобщего перехода на VPN

2:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Заместитель председателя Государственной Думы Владислав Даванков, представляющий партию "Новые люди", объявил о подготовке обращения к руководству Роскомнадзора с просьбой пересмотреть решение о блокировке мессенджера Discord.

Фото: http://duma.gov.ru/multimedia/photo/93182/#slider-93182-93173 by Official website of the Russian State Duma, CC BY 4.0

Ранее Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к Discord из-за несоблюдения требований российского законодательства. Однако Даванков считает, что такой подход к регулированию интернет-пространства может привести к негативным последствиям.

В своём Telegram-канале депутат отметил, что важно уметь эффективно работать с Интернетом, а не запрещать всё подряд. Он подчеркнул, что без конкуренции в стране не смогут появиться собственные аналоги популярных сервисов, и Россия рискует превратиться в страну, где VPN станет повсеместным явлением.

По данным Даванкова, мессенджером Discord в России пользуются до 40 миллионов человек. Сервис особенно востребован среди студентов, преподавателей и репетиторов в онлайн-школах. Он отметил, что по функциональным возможностям ни "Яндекс.Телемост", ни "VK Мессенджер", ни другие отечественные продукты не способны полноценно заменить Discord.

Депутат выразил обеспокоенность тем, что при текущих темпах блокировок в стране скоро не останется социальных сетей и сервисов, доступных без использования VPN. Он предположил, что в будущем предприимчивые продавцы техники будут устанавливать анонимайзеры на устройства ещё перед продажей, делая их обязательным приложением.

Кроме того, Даванков сообщил, что на встречах со студентами уже сейчас 95% из них признаются в использовании VPN. По его мнению, это свидетельствует о том, что молодое поколение активно ищет способы обхода ограничений для доступа к необходимым ресурсам.

Вице-спикер подчеркнул необходимость пересмотра решения о блокировке Discord и призвал к более взвешенному подходу в вопросах интернет-регулирования. Он уверен, что только развитие конкуренции и создание благоприятных условий для отечественных разработчиков позволит обеспечить информационную безопасность страны без повсеместных запретов.

Таким образом, Даванков выступил с инициативой пересмотреть политику ограничений в интернете, чтобы избежать массового перехода населения на VPN и сохранить доступ к важным сервисам для граждан.

Уточнения

Discord — кроссплатформенный мессенджер с поддержкой VoIP и видеоконференций, предназначенная для использования различными сообществами по интересам



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