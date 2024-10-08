Московские дома массово подключают к отоплению: тепло пришло в 80% зданий за двое суток

За последние два дня в Москве было подключено отопление более чем в 80% жилых домов и социальных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что специалисты комплекса городского хозяйства активно переходят на зимний режим работы системы теплоснабжения. Подача тепла организована на городские объекты, при этом приоритет отдан социальным учреждениям и многоквартирным домам. Все работы идут в штатном режиме согласно установленному графику, что позволяет обеспечить комфортные условия для жителей и сотрудников организаций.
В ведомстве уточнили, что на подключение отопления требуется до пяти дней. Сначала тепло поступает в социальные объекты, такие как детские сады, школы и больницы, а также в жилые многоэтажки и офисные здания. Затем теплоэнергия подается на предприятия торговли и промышленности. Такой поэтапный подход позволяет оперативно обеспечить теплом самые важные объекты городской инфраструктуры.
Подготовка к новому отопительному сезону велась с мая по сентябрь. В общей сложности было подготовлено более 74 тысяч объектов, включая свыше 34 тысяч жилых домов. Специалисты провели комплекс работ по проверке и ремонту оборудования, что позволило завершить все необходимые мероприятия к 1 сентября.
Сотрудники "МОЭК" провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить потенциально ненадежные участки и устранить их. Эти меры обеспечат надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей в течение всего сезона, минимизируя риски аварийных ситуаций.
Кроме того, городские службы продолжат мониторинг состояния тепловых сетей и оборудования в течение всего отопительного периода. Это позволит своевременно реагировать на возможные неполадки и поддерживать комфортную температуру в жилых и общественных зданиях. Жители Москвы могут быть уверены в стабильной работе системы отопления и комфортном прохождении зимы.
Также планируется усилить информационную поддержку горожан по вопросам теплоснабжения. Созданы горячие линии и онлайн-сервисы для оперативного реагирования на обращения жителей. Это позволит быстро решать возникающие проблемы и повышать эффективность работы коммунальных служб. Столица полностью готова к холодному сезону, и власти делают всё возможное, чтобы обеспечить москвичам уют и тепло в каждом доме.
Московская объединённая энергетическая компания (ПАО «МОЭК») — российская компания, снабжающая потребителей Москвы и ряда городов ближайшего Подмосковья теплом и горячей водой
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