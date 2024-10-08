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Московские дома массово подключают к отоплению: тепло пришло в 80% зданий за двое суток

2:48
Общество

За последние два дня в Москве было подключено отопление более чем в 80% жилых домов и социальных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Московские дома массово подключают к отоплению: тепло пришло в 80% зданий за двое суток
Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Он отметил, что специалисты комплекса городского хозяйства активно переходят на зимний режим работы системы теплоснабжения. Подача тепла организована на городские объекты, при этом приоритет отдан социальным учреждениям и многоквартирным домам. Все работы идут в штатном режиме согласно установленному графику, что позволяет обеспечить комфортные условия для жителей и сотрудников организаций.

В ведомстве уточнили, что на подключение отопления требуется до пяти дней. Сначала тепло поступает в социальные объекты, такие как детские сады, школы и больницы, а также в жилые многоэтажки и офисные здания. Затем теплоэнергия подается на предприятия торговли и промышленности. Такой поэтапный подход позволяет оперативно обеспечить теплом самые важные объекты городской инфраструктуры.

Подготовка к новому отопительному сезону велась с мая по сентябрь. В общей сложности было подготовлено более 74 тысяч объектов, включая свыше 34 тысяч жилых домов. Специалисты провели комплекс работ по проверке и ремонту оборудования, что позволило завершить все необходимые мероприятия к 1 сентября.

Сотрудники "МОЭК" провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить потенциально ненадежные участки и устранить их. Эти меры обеспечат надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей в течение всего сезона, минимизируя риски аварийных ситуаций.

Кроме того, городские службы продолжат мониторинг состояния тепловых сетей и оборудования в течение всего отопительного периода. Это позволит своевременно реагировать на возможные неполадки и поддерживать комфортную температуру в жилых и общественных зданиях. Жители Москвы могут быть уверены в стабильной работе системы отопления и комфортном прохождении зимы.

Также планируется усилить информационную поддержку горожан по вопросам теплоснабжения. Созданы горячие линии и онлайн-сервисы для оперативного реагирования на обращения жителей. Это позволит быстро решать возникающие проблемы и повышать эффективность работы коммунальных служб. Столица полностью готова к холодному сезону, и власти делают всё возможное, чтобы обеспечить москвичам уют и тепло в каждом доме.

Уточнения

Московская объединённая энергетическая компания (ПАО «МОЭК») — российская компания, снабжающая потребителей Москвы и ряда городов ближайшего Подмосковья теплом и горячей водой

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Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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