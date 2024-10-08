Мошеннические схемы 2.0: Искусственный интеллект и новые жертвы

2:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Современные мошенники активно используют передовые технологии, такие как искусственный интеллект, для разработки сложных и персонализированных схем обмана. Аферисты анализируют информацию о потенциальных жертвах, собранную из открытых источников интернета, и создают многоступенчатые сценарии, притворяясь сотрудниками государственных органов, компаний или организаций.

Фото: freepik.com by flatart, PDM

Часто в этих схемах используются молодые люди в возрасте 17-19 лет в качестве дропперов — подставных лиц. Мошенники привлекают их, предлагая лёгкую подработку без опыта и специальных знаний. Достаточно лишь банковская карта или онлайн-банк.

Схема обмана строится на создании правдоподобных легенд. Жертвам предлагают работу "администратора лотереи", "помощника менеджера банка" или "нештатного сотрудника правоохранительных органов". В этих выдуманных ситуациях жертвам предлагается переводить деньги, якобы для выполнения задач, связанных с инвестициями, выплатами призов или расследованиями.

Мошенники успешно используют уязвимость подростков, которые могут открывать банковские карты с 14 лет. Им обещают вознаграждение от 1500 до 5000 рублей. При этом аферисты сами выполняют все финансовые операции, не требуя от дроппера активных действий.

Для борьбы с мошенническими схемами банки и правоохранительные органы активно взаимодействуют. Банки блокируют подозрительные переводы, а также передают данные о дропперах в единую базу данных Банка России. Это позволяет быстро идентифицировать и предотвратить незаконные операции. База данных подключена к системам всех банков страны.

В случае подозрительной операции, банк не только блокирует счёт, но и отключает дистанционный доступ. Исключение составляют легальные операции, такие как заработная плата или социальные выплаты.

Кроме того, Банк России сотрудничает с операторами связи и регистраторами доменных имён, чтобы блокировать телефонные номера и интернет-ресурсы, используемые аферистами.

Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, но банки и правоохранительные органы также развивают инструменты противодействия. Ключевым фактором защиты от подобных схем является бдительность и критическое мышление со стороны потенциальных жертв, а также осведомленность о современных методах обмана.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт – это интеллект, демонстрируемый компьютерными системами. Это область исследований, которая разрабатывает и изучает методы и программное обеспечение, позволяющие машинам воспринимать окружающую среду и использовать обучение и интеллект для выполнения действий, которые максимально увеличивают их шансы на достижение поставленных целей



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