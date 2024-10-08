Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Средняя пенсия по старости в России увеличится до 24,1 тыс. руб
Александр Лукашенко — о призывающих идти на Белоруссию: пусть попробуют
Экс-следователю вынесли приговор за самую крупную взятку за всю историю России
Потеряли гораздо больше: эксперт назвал численность ВСУ при вторжении в Курскую область
Пять самых дорогих раритетных автомобилей в России — за них просят от 50 до 307 миллионов рублей
Промежуточное состояние между жизнью и смертью: сенсация в биологии
Зоопсихологи работают со спасенными кенгурятами
Замена фар и аккумулятора: что нельзя делать без риска для автомобиля
Виртуальные операторы против "большой тройки": Новая эра мобильной связи в Крыму

Мошеннические схемы 2.0: Искусственный интеллект и новые жертвы

2:38
Общество

Современные мошенники активно используют передовые технологии, такие как искусственный интеллект, для разработки сложных и персонализированных схем обмана. Аферисты анализируют информацию о потенциальных жертвах, собранную из открытых источников интернета, и создают многоступенчатые сценарии, притворяясь сотрудниками государственных органов, компаний или организаций.

Мошеннические схемы 2.0: Искусственный интеллект и новые жертвы
Фото: freepik.com by flatart, PDM

Часто в этих схемах используются молодые люди в возрасте 17-19 лет в качестве дропперов — подставных лиц. Мошенники привлекают их, предлагая лёгкую подработку без опыта и специальных знаний. Достаточно лишь банковская карта или онлайн-банк.

Схема обмана строится на создании правдоподобных легенд. Жертвам предлагают работу "администратора лотереи", "помощника менеджера банка" или "нештатного сотрудника правоохранительных органов". В этих выдуманных ситуациях жертвам предлагается переводить деньги, якобы для выполнения задач, связанных с инвестициями, выплатами призов или расследованиями.

Мошенники успешно используют уязвимость подростков, которые могут открывать банковские карты с 14 лет. Им обещают вознаграждение от 1500 до 5000 рублей. При этом аферисты сами выполняют все финансовые операции, не требуя от дроппера активных действий.

Для борьбы с мошенническими схемами банки и правоохранительные органы активно взаимодействуют. Банки блокируют подозрительные переводы, а также передают данные о дропперах в единую базу данных Банка России. Это позволяет быстро идентифицировать и предотвратить незаконные операции. База данных подключена к системам всех банков страны.

В случае подозрительной операции, банк не только блокирует счёт, но и отключает дистанционный доступ. Исключение составляют легальные операции, такие как заработная плата или социальные выплаты.

Кроме того, Банк России сотрудничает с операторами связи и регистраторами доменных имён, чтобы блокировать телефонные номера и интернет-ресурсы, используемые аферистами.

Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, но банки и правоохранительные органы также развивают инструменты противодействия. Ключевым фактором защиты от подобных схем является бдительность и критическое мышление со стороны потенциальных жертв, а также осведомленность о современных методах обмана.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт – это интеллект, демонстрируемый компьютерными системами. Это область исследований, которая разрабатывает и изучает методы и программное обеспечение, позволяющие машинам воспринимать окружающую среду и использовать обучение и интеллект для выполнения действий, которые максимально увеличивают их шансы на достижение поставленных целей

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно подготовить хвойные растения к зиме: 4 простых шага
Садоводство, цветоводство
Как правильно подготовить хвойные растения к зиме: 4 простых шага Аудио 
Полезно ли спать с домашними животными
Домашние животные
Полезно ли спать с домашними животными Аудио 
Популярное
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях

Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.

Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Как убрать царапины на лобовом стекле
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова Сводка с фронта: гарнизону ВСУ в Торецке уже уготовлена участь Угледара, Зеленский пообещал Западу много мяса Дмитрий Плотников
В Китае сообщили об успехах России в сфере микроэлектроники
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Полезно ли спать с домашними животными
Полезно ли спать с домашними животными
Последние материалы
Кошки выражаются по-разному
Отец Андрей (Сапунов): преподобный Сергий Радонежский — отец монашеского движения на Руси
8 октября — День памяти Сергия Радонежского
Эксперты предупредили, какие две детали автомобиля нельзя менять самостоятельно — грозит блокировкой компьютера
В Госдуме объяснили, почему выплата тринадцатой пенсии в России невозможна
Российские военные нашли результативный способ наносить удары по объектам ВСУ
Ваши свекла и морковь не сладкие: узнайте, как это исправить
Матери ребёнка-инвалида выплатят компенсацию за неработающий кондиционер в поезде
Как овощные диеты могут привести к нейродегенеративным заболеваниям
Мифы и реальность: нужно ли купать кошек и как это сделать правильно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.