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Виртуальные операторы против "большой тройки": Новая эра мобильной связи в Крыму

2:32
Общество

Новые мобильные операторы активно осваивают Крымский рынок, опережая традиционных гигантов связи. Основной причиной ускоренного проникновения на полуостров являются существенные санкционные риски для крупных компаний, а также значительно меньшие капиталовложения, необходимые виртуальным операторам связи.

Виртуальные операторы против "большой тройки": Новая эра мобильной связи в Крыму
Фото: PxHere is licensed under CC0

"Т-Мобайл", уже работающий в 75 регионах России, планирует запустить свою деятельность в Крыму до конца текущего года. Компания ведет переговоры с местным оператором для доступа к инфраструктуре. "Т-Мобайл" — это виртуальный оператор, который арендует емкость у сторонних компаний (MNO), обеспечивая беспроводной доступ и предлагая свои собственные тарифные планы. Сейчас "Т-Мобайл" использует сети Tele2 и МТС в других регионах.

Этот подход позволяет избежать больших затрат на строительство собственной сети, что привлекательно для операторов на новом рынке. Ранее, в июле 2024 года, "Сбермобайл" уже начал свою работу в Крыму, заключив соглашение с "К-Телекомом". Это позволяет абонентам, путешествующим в Крым, пользоваться услугами мобильной связи без дополнительных затрат, связанных с роумингом. Снижение стоимости услуг и доступность связи — ключевые преимущества для пользователей.

Несмотря на позитивные сдвиги, проблемы с переносом номеров и обязательным бесплатным роумингом остаются. Это вызывает недовольство пользователей. Местные операторы, в частности, "Миранда-медиа" — дочерняя компания "Ростелекома", сталкиваются с техническими трудностями в процессе перевода абонентских номеров.

Роскомнадзор, Минцифры и ФАС активно занимаются решением этих проблем. По предварительным данным, некоторые сложности связаны с техническими сбоями. Однако, проблемы с переносом номеров и роумингом остаются, и требуют дальнейшего регулирования и устранения. Возникает необходимость в скорейшем создании законодательной базы, регулирующей деятельность мобильных операторов на новых территориях, что позволит федеральным компаниям легально развивать собственные сети в Крыму.

В перспективе, снижение затрат на мобильную связь и упрощение перехода между операторами должны подстегнуть развитие рынка мобильной связи в Крыму, и обеспечить более качественные услуги абонентам.

Уточнения

Виртуальный оператор мобильной связи — оператор сотовой связи, использующий существующую инфраструктуру другого (базового) оператора, но продающий услуги под собственной маркой

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Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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