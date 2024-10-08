Виртуальные операторы против "большой тройки": Новая эра мобильной связи в Крыму

2:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Новые мобильные операторы активно осваивают Крымский рынок, опережая традиционных гигантов связи. Основной причиной ускоренного проникновения на полуостров являются существенные санкционные риски для крупных компаний, а также значительно меньшие капиталовложения, необходимые виртуальным операторам связи.

Фото: PxHere is licensed under CC0

"Т-Мобайл", уже работающий в 75 регионах России, планирует запустить свою деятельность в Крыму до конца текущего года. Компания ведет переговоры с местным оператором для доступа к инфраструктуре. "Т-Мобайл" — это виртуальный оператор, который арендует емкость у сторонних компаний (MNO), обеспечивая беспроводной доступ и предлагая свои собственные тарифные планы. Сейчас "Т-Мобайл" использует сети Tele2 и МТС в других регионах.

Этот подход позволяет избежать больших затрат на строительство собственной сети, что привлекательно для операторов на новом рынке. Ранее, в июле 2024 года, "Сбермобайл" уже начал свою работу в Крыму, заключив соглашение с "К-Телекомом". Это позволяет абонентам, путешествующим в Крым, пользоваться услугами мобильной связи без дополнительных затрат, связанных с роумингом. Снижение стоимости услуг и доступность связи — ключевые преимущества для пользователей.

Несмотря на позитивные сдвиги, проблемы с переносом номеров и обязательным бесплатным роумингом остаются. Это вызывает недовольство пользователей. Местные операторы, в частности, "Миранда-медиа" — дочерняя компания "Ростелекома", сталкиваются с техническими трудностями в процессе перевода абонентских номеров.

Роскомнадзор, Минцифры и ФАС активно занимаются решением этих проблем. По предварительным данным, некоторые сложности связаны с техническими сбоями. Однако, проблемы с переносом номеров и роумингом остаются, и требуют дальнейшего регулирования и устранения. Возникает необходимость в скорейшем создании законодательной базы, регулирующей деятельность мобильных операторов на новых территориях, что позволит федеральным компаниям легально развивать собственные сети в Крыму.

В перспективе, снижение затрат на мобильную связь и упрощение перехода между операторами должны подстегнуть развитие рынка мобильной связи в Крыму, и обеспечить более качественные услуги абонентам.

Уточнения

Виртуальный оператор мобильной связи — оператор сотовой связи, использующий существующую инфраструктуру другого (базового) оператора, но продающий услуги под собственной маркой



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.