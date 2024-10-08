Оператор Т2 сообщил об отмене роуминга в Крыму

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Сотовый оператор T2 (ранее известный как Tele2) сообщил, что отменил взимание дополнительной платы за использование услуг связи на территории Республики Крым и города Севастополя. Об этом проинформировала пресс-служба оператора.

Фото: commons.wikimedia.org by Новик, CC BY-SA 4.0

Согласно сообщению, оператор T2 привел тарифы в Республике Крым и Севастополе в соответствие с общероссийскими. При посещении этих регионов абоненты T2 автоматически подключаются к сети оператора "Миранда". В этом случае минуты и интернет-трафик расходуются из пакета услуг абонента. В остальных случаях услуги тарифицируются по стандартным расценкам выбранного тарифного плана, как при поездках в любой другой регион России.

В пресс-службе T2 отметили, что отмена дополнительной платы за услуги связи в Крыму и Севастополе отвечает запросам клиентов, которые привыкли к тарификации услуг связи по общероссийским правилам.

Также об отмене взимания дополнительной платы за пользование услугами оператора сообщил "ВТБ Мобайл”.

Уточнения

Ро́уминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания "домашней" сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети.



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