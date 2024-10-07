Россия на страже: эксперты заверяют в отсутствии угрозы лихорадки Марбург

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские специалисты уверенно заявляют об отсутствии случаев заболевания лихорадкой Марбург на территории страны. Об этом сообщил Марат Макенов, старший научный сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в интервью РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт подчеркнул, что в истории России никогда не фиксировались случаи завоза не только лихорадки Марбург, но и других опасных вирусных заболеваний, таких как лихорадка Эбола и Ласса. Это свидетельствует об эффективности существующей системы эпидемиологического контроля.

Макенов отметил, что Роспотребнадзор осуществляет постоянный мониторинг глобальной ситуации с опасными инфекциями. В частности, как только поступила информация о вспышке в Руанде, ведомство незамедлительно приняло комплекс превентивных мер.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск распространения вируса Марбург в Руанде как "очень высокий" на национальном уровне. При этом на региональном уровне риск считается "высоким", а на глобальном — "низким".

Недавний инцидент в немецком Гамбурге, где у двух пассажиров поезда наблюдались симптомы, схожие с начальной стадией лихорадки Марбург, вызвал тревогу. Однако последующие анализы не подтвердили первоначальные опасения.

Несмотря на отсутствие непосредственной угрозы для России, ситуация с распространением опасных вирусных заболеваний в мире остается под пристальным вниманием специалистов.

Уточнения

Геморрагическая лихорадка Марбург (марбургская геморрагическая лихорадка, болезнь Марбург, церкопитековая болезнь, «болезнь зелёных мартышек», геморрагическая лихорадка Мариди; англ. Marburg disease) — острое вирусное высококонтагиозное заболевание, характеризующееся тяжёлым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.

