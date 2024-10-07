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Россия на страже: эксперты заверяют в отсутствии угрозы лихорадки Марбург

1:35
Общество

Российские специалисты уверенно заявляют об отсутствии случаев заболевания лихорадкой Марбург на территории страны. Об этом сообщил Марат Макенов, старший научный сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в интервью РИА Новости.

Россия на страже: эксперты заверяют в отсутствии угрозы лихорадки Марбург
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт подчеркнул, что в истории России никогда не фиксировались случаи завоза не только лихорадки Марбург, но и других опасных вирусных заболеваний, таких как лихорадка Эбола и Ласса. Это свидетельствует об эффективности существующей системы эпидемиологического контроля.

Макенов отметил, что Роспотребнадзор осуществляет постоянный мониторинг глобальной ситуации с опасными инфекциями. В частности, как только поступила информация о вспышке в Руанде, ведомство незамедлительно приняло комплекс превентивных мер.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск распространения вируса Марбург в Руанде как "очень высокий" на национальном уровне. При этом на региональном уровне риск считается "высоким", а на глобальном — "низким".

Недавний инцидент в немецком Гамбурге, где у двух пассажиров поезда наблюдались симптомы, схожие с начальной стадией лихорадки Марбург, вызвал тревогу. Однако последующие анализы не подтвердили первоначальные опасения.

Несмотря на отсутствие непосредственной угрозы для России, ситуация с распространением опасных вирусных заболеваний в мире остается под пристальным вниманием специалистов.

Уточнения

Геморрагическая лихорадка Марбург (марбургская геморрагическая лихорадка, болезнь Марбург, церкопитековая болезнь, «болезнь зелёных мартышек», геморрагическая лихорадка Мариди; англ. Marburg disease) — острое вирусное высококонтагиозное заболевание, характеризующееся тяжёлым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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