Кадыров высказывает недовольство: ужесточение миграционной политики — это хаос.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров недоволен новыми правилами миграции в России. Об этом пишет издание EADaily

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Политик отметил 7 октября в своём Telegram-канале, что некоторые меры вызывают разочарование. Создаётся впечатление, что кто-то специально создает конфликты между Россией и соседними регионами, — сказал он.

По мнению Кадырова, если нужно менять миграционную политику, то не таким агрессивным способом, когда задерживают всех подряд. Он подчеркнул, что такие действия стали очень жёсткими.

Проблему массового выдворения мигрантов решить нельзя. Она не возникла из-за приезжих. По мнению Кадырова, корень проблемы в безответственности тех, кто должен был следить за ситуацией. Контроль практически отсутствовал. Разжигая ненависть к мигрантам, можно только усугубить ситуацию. Лучше создать эффективную систему миграционного контроля и правильную политику в этой области, а не устраивать хаос для граждан других стран. Нужно решать причины, а не последствия, — предложил Кадыров.

Глава Чечни призвал отказаться от устаревших методов и искать точечные решения.

Важно понимать, что среди мигрантов есть как нарушители закона, так и законопослушные граждане, которых гораздо больше. Если мы сейчас прогоняем мигрантов с помощью травли, завтра приедут другие, и кто гарантирует, что они будут лучше? — добавил Кадыров.

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.





Рамза́н Ахма́тович (Ахмад-Хаджиевич) Кады́ров (чечен. КъадиргӀеран Ахьмад-Хьаьжин Рамзан; род. 5 октября 1976, Центарой, Чечено-Ингушская АССР) — российский государственный, политический и военный деятель, глава Чечни с 5 апреля 2007 ( врио 15 февраля — 5 апреля 2007; 25 марта — 5 октября 2016, до 5 апреля 2011 года должность именовалась президент Чеченской республики).





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