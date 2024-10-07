Заммэра Москвы сообщила о создании Международной модной федерации БРИКС

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о подписании на форуме BRICS+ Fashion Summit декларации о создании Международной модной федерации БРИКС, основной целью которой станет культурный обмен между странами, развитие индустрии и поддержка молодых дизайнеров, а также укрепление связей между партнерами.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

В подписании декларации приняли участие представители более чем 50 государств, в их числе, помимо России, Египет, ЮАР, Индия, Эфиопия, Эквадор, Малайзия, Кения.

Как добавила Сергунина, главы профильных ассоциаций, учебных заведений и организаторы недель моды решили уделить особое внимание внедрению новых технологий и сохранению культурного наследия. Также предполагаются совместные образовательные проекты.

Федерация, согласно подписанному документу, будет оказывать поддержку молодым брендам в продвижении, помогая начинающим дизайнерам заявлять о себе на международном уровне. Также цель федерации — продвигать экопрактики через осознанное производство и потребление.

Международная модная федерация БРИКС готова принять в свои ряды любого, кто разделяет схожие принципы и стремления. Для вступления нужно будет подать заявку.

Председатель Совета по дизайну одежды Индии Сунил Сети отметил, что уже давно назрела необходимость подобного союза, ведь в мире моды сотни брендов, и подобная платформа даст возможность высказаться каждому.

Напомним, что в минувшие выходные завершился форум BRICS+ Fashion Summit, собрав в Москве представителей более 100 стран.