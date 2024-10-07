СМИ сообщают о продаже девственности в Новосибирске школьницей

В интернете появилось анонимное объявление о продаже девственности школьницей. Предполагается, что его опубликовала 11 классница. За услугу она просит 1 млн долларов. Об этом сообщает atas. info.
Как сообщает издание, школьница пишет о своей невинности и готовности вступить в отношения ради денег из-за трудного финансового положения.
По данным Минздрава по Новосибирской области, в среднем жители региона вступают в интимные отношения в 15 лет.
Как сообщает СМИ, это не первое предложение из Новосибирска с продажей невинности.
Если речь идет о совершеннолетней девушке, то такие действия подпадают под статью о продаже (оказание) интим-услуг. Это влечет административную ответственность по ст. 6.11 КоАП РФ, штраф до 2 тысяч рублей. Если такие объявления размещает не сама школьница, а преступная организация, то их может ждать уголовная статья 241 УК РФ.
Де́вственность - состояние человека до момента первого полового контакта. У женщин анатомическая девственность означает неповреждённость девственной плевы.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.