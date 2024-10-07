СМИ сообщают о продаже девственности в Новосибирске школьницей

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

В интернете появилось анонимное объявление о продаже девственности школьницей. Предполагается, что его опубликовала 11 классница. За услугу она просит 1 млн долларов. Об этом сообщает atas. info.

Фото: unsplash.com by Nastya Polyakova nasplkva, PDM

Как сообщает издание, школьница пишет о своей невинности и готовности вступить в отношения ради денег из-за трудного финансового положения.

По данным Минздрава по Новосибирской области, в среднем жители региона вступают в интимные отношения в 15 лет.

Как сообщает СМИ, это не первое предложение из Новосибирска с продажей невинности.

Если речь идет о совершеннолетней девушке, то такие действия подпадают под статью о продаже (оказание) интим-услуг. Это влечет административную ответственность по ст. 6.11 КоАП РФ, штраф до 2 тысяч рублей. Если такие объявления размещает не сама школьница, а преступная организация, то их может ждать уголовная статья 241 УК РФ.

Уточнения

Де́вственность - состояние человека до момента первого полового контакта. У женщин анатомическая девственность означает неповреждённость девственной плевы.



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