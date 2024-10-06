Подарки в Telegram: Дуров анонсирует новую функцию и возможность конвертации в NFT

Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, объявил о введении новой функции — виртуальных подарков. Пользователи теперь могут получать и закреплять эти подарки в своих профилях. Подарки можно обменивать на внутреннюю валюту Telegram — "звезды".
Кроме того, планируется введение возможности конвертации ограниченных серий подарков в NFT (невзаимозаменяемые токены) до конца года.
Эта новость появилась на фоне недавних событий, связанных с задержанием Дурова в аэропорту Парижа. Бизнесмен был временно задержан по подозрению в совершении ряда правонарушений и преступлений, но впоследствии освобожден под залог.
Ему запрещено покидать Францию, а также необходимо регулярно являться в полицию, задержание вызвало широкий резонанс в мировой общественности.
Па́вел Вале́рьевич Ду́ров — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
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