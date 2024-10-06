Социализация собак: кинолог развеивает заблуждения о необходимости постоянного общения собак

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Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, в беседе с РИА Новости, развеял распространенное мнение о необходимости постоянного общения собак с сородичами.

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По его словам, для многих собак чрезмерный контакт с другими животными не только излишен, но и вреден.

Голубев подчеркнул, что социализация — это не только бесконечные игры на специальных площадках. Для полноценного развития питомца достаточно кратковременного взаимодействия с другими собаками. Даже простое взаимное обнюхивание может быть достаточным для установления контакта и формирования адекватного поведения. При желании собаки поиграть с другим животным, владельцу не следует прерывать игру, но важно контролировать ситуацию, чтобы избежать чрезмерного возбуждения.

Чрезмерные игры, по мнению специалиста, могут привести к травмам, конфликтам и формированию негативного опыта. Неконтролируемые схватки на выгульных площадках часто заканчиваются драками и стрессом для животных. Даже один негативный опыт может привести к изменению поведения собаки, вызывая либо чрезмерную агрессивность, либо панический страх перед другими собаками.

Голубев рекомендует ограничивать количество собак на одной площадке тремя, чтобы владелец мог контролировать ситуацию и предотвращать конфликты. Постоянное нахождение в толпе сородичей может привести к чрезмерному возбуждению и зависимости от постоянного общения с другими животными. Для счастливой жизни и полноценной социализации достаточно спокойных игр, кратковременных встреч с другими собаками и регулярных прогулок с хозяином, где собака будет изучать окружающий мир.

Уточнения

Область знаний о собаководстве также называют кинологией , а специалиста в этой области — кинологом. Различают разные направления в собаководстве:

