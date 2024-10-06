Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как зелёный чай спасает сердце: секрет пользы напитка
Вы знали, что у собак есть своя Пальмовая ветвь? Её тоже вручают в Каннах
Герои Запорожья: российские добровольцы награждены за мужество и отвагу
Запад ударил по ВСУ: группировка ВС РФ уничтожает живую силу противника
Как сделать машину сияющей надолго с помощью простого трюка
Работа с неба: Су-34 уничтожил позиции ВСУ в Курской области
Авиакомпания Emirates запретила брать рации на рейсы из Дубая
Один выстрел — две цели: САУ Акация успешно уничтожает технику ВСУ под Угледаром
Вареники с картошкой и зелёным луком: безумно вкусный и сытный ужин для всей семьи

Засухи в южной России участились вдвое: эксперт предсказывает продолжение тренда

1:37
Общество

Алексей Кокорин, эксперт по климату фонда "Природа и люди",  в беседе РИА Новости, заявил о значительном увеличении частоты засух в южных регионах России.

Засухи в южной России участились вдвое: эксперт предсказывает продолжение тренда
Фото: PickPik is licensed under CC0

По его словам, засушливые периоды стали происходить в полтора-два раза чаще, чем в доиндустриальную эпоху. Эта тенденция, по прогнозам, сохранится, по крайней мере, до конца XXI века из-за усиления парникового эффекта.

Недавние пыльные бури, накрывшие Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую области и Калмыкию, являются ярким подтверждением этого тревожного тренда. Кокорин отметил, что изменение климата привело к резкому увеличению частоты экстремальных погодных явлений. Так, сильные волны жары, ранее бывшие редкостью (раз в 50 лет), теперь наблюдаются в пять раз чаще.

Кокорин объяснил, что продолжительные засухи приводят к пересыханию почвы, что делает ее уязвимой к пыльным бурям даже при незначительном ветре. Для снижения риска экстремальных погодных явлений необходимо достижение углеродной нейтральности, то есть сокращение выбросов парниковых газов до нуля.

В рамках Парижского климатического соглашения разные страны запланировали достижение этой цели к разным срокам: США и ЕС — к 2050 году, Россия и Китай — к 2060 году, Индия — к 2070 году. Однако учитывая наблюдаемые тенденции, необходимы более решительные и скорые действия.

Уточнения

За́суха — это явление продолжительной нехватки воды, будь то атмосферные (осадки ниже среднего), поверхностные или грунтовые воды. Засуха может длиться месяцами или годами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Российский IT-гигант спасёт уволенных экспертов ABBYY
Экономика и бизнес
Российский IT-гигант спасёт уволенных экспертов ABBYY Аудио 
Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту
Еда и рецепты
Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту Аудио 
Пять простых способов сделать так, чтобы кожа выглядела моложе на 5-7 лет без салонных процедур
Красота и стиль
Пять простых способов сделать так, чтобы кожа выглядела моложе на 5-7 лет без салонных процедур Аудио 
Популярное
Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок

Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.

Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту
Тушёные кабачки с яйцом: лёгкий и вкусный, а главное, полезный завтрак или ужин
Leopard 2A6 от НАТО. Зачем Украина перебросила свои лучшие танки в Курскую область Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Зачем в машине нужно держать баночку с кофейными зёрнами
Глициния в вашем саду: почему стоит обратить внимание на этот декоративный кустарник
Туристический поезд РЖД: маршрут в мир сказок и обратно
Туристический поезд РЖД: маршрут в мир сказок и обратно
Последние материалы
Работа с неба: Су-34 уничтожил позиции ВСУ в Курской области
Один выстрел — две цели: САУ Акация успешно уничтожает технику ВСУ под Угледаром
Вареники с картошкой и зелёным луком: безумно вкусный и сытный ужин для всей семьи
Полет из-под земли: Ленинградский полк создает дроны для воздушных дуэлей в подземной лаборатории
Как помочь питомцу адаптироваться к смене сезона? Осенью могут обостриться хронические заболевания
Подарки в Telegram: Дуров анонсирует новую функцию и возможность конвертации в NFT
Туманная революция: Panasonic добились создания трехмерных голограмм с помощью пара
Газзаев считает, что сборная России в любом случае должна собираться, даже в отсутствие соперников
Социализация собак: кинолог развеивает заблуждения о необходимости постоянного общения собак
Климаический риск: эксперт предупреждает об опасности изменения климата для юга России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.