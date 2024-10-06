Засухи в южной России участились вдвое: эксперт предсказывает продолжение тренда

1:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Алексей Кокорин, эксперт по климату фонда "Природа и люди", в беседе РИА Новости, заявил о значительном увеличении частоты засух в южных регионах России.

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По его словам, засушливые периоды стали происходить в полтора-два раза чаще, чем в доиндустриальную эпоху. Эта тенденция, по прогнозам, сохранится, по крайней мере, до конца XXI века из-за усиления парникового эффекта.

Недавние пыльные бури, накрывшие Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую области и Калмыкию, являются ярким подтверждением этого тревожного тренда. Кокорин отметил, что изменение климата привело к резкому увеличению частоты экстремальных погодных явлений. Так, сильные волны жары, ранее бывшие редкостью (раз в 50 лет), теперь наблюдаются в пять раз чаще.

Кокорин объяснил, что продолжительные засухи приводят к пересыханию почвы, что делает ее уязвимой к пыльным бурям даже при незначительном ветре. Для снижения риска экстремальных погодных явлений необходимо достижение углеродной нейтральности, то есть сокращение выбросов парниковых газов до нуля.

В рамках Парижского климатического соглашения разные страны запланировали достижение этой цели к разным срокам: США и ЕС — к 2050 году, Россия и Китай — к 2060 году, Индия — к 2070 году. Однако учитывая наблюдаемые тенденции, необходимы более решительные и скорые действия.

Уточнения

За́суха — это явление продолжительной нехватки воды, будь то атмосферные (осадки ниже среднего), поверхностные или грунтовые воды. Засуха может длиться месяцами или годами.

