От алкоголя до беременности: врач раскрывает распространенные причины икоты у взрослых

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Врач-реабилитолог Светлана Малиновская рассказала РИА Новости о наиболее распространенных причинах икоты у взрослых.

Фото: Freepik by stefamerpik, PDM

По ее словам, чаще всего приступы икоты вызваны злоупотреблением алкоголем. Быстрое и обильное употребление спиртных напитков приводит к заглатыванию избыточного количества воздуха, в результате чего желудок переполняется, давит на диафрагму и вызывает рефлекторные судороги. Такая икота, как правило, кратковременна и проходит самостоятельно.

Однако, икота может быть симптомом и других состояний. Беременность (особенно на поздних сроках) часто сопровождается приступами икоты из-за давления увеличившейся матки на диафрагму и раздражения диафрагмального нерва движениями плода. Переохлаждение организма также может спровоцировать икоту вследствие мышечного спазма.

Кроме того, к икоте могут приводить различные факторы: повышенное внутричерепное давление, сжатие диафрагмального нерва, стресс, голодание, недостаток жидкости, употребление пищи большими кусками или наспех.

Врач предупреждает, что продолжительная и необъяснимая икота может быть признаком серьезных заболеваний, таких как опухоли желудка или средостения, или врожденных аномалий. В таких случаях необходимо срочно обратиться к врачу для проведения диагностики и назначения лечения. Самолечение в данном случае крайне опасно.

Уточнения

Ико́та — неспецифическое нарушение функции внешнего дыхания, которое возникает в результате серии судорожных толчкообразных сокращений диафрагмы и проявляется субъективно неприятными короткими и интенсивными дыхательными движениями.

