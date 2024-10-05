Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибки в уходе за кожей, которые усиливают акне: советы дерматологов
Как защитить сад от тли без химикатов: секреты дачников
Продолжение операции: Израиль отчитался об уничтожении склада оружия Хезболлы
Увеличение альянса: НАТО намерено создать 49 дополнительных бригад
Кудрявцева заступилась за обиженную блогером Лерчек Катю Гордон: я ей говорила — не лезь
Израильская угроза: в Турции обсудят опасность, исходящую от Израиля
Салат победитель: в Великобритании установили памятную табличку в часть салата, пережившего Трасс
Колонизация Марса откладывается: необходимые технологии появятся только в следующем веке
Зачем производители ставят ручки над водительскими дверьми

Подорожание жилья: эксперт Полторак о тенденциях рынка недвижимости и причинах роста цен

4:09
Общество

С началом осени 2024 года в российских мегаполисах наблюдается новый подъем цен на вторичное жилье. Этот рост становится знаковым моментом, противопоставленным ранее сложившейся динамике, когда потенциальные покупатели предпочитали новостройки.

Подорожание жилья: эксперт Полторак о тенденциях рынка недвижимости и причинах роста цен
Фото: freepik.com is licensed under public domain

О том, что происходит на рынке недвижимости и какие изменения могут произойти в ближайшее время, в интервью для Ньюсинфо поделился Григорий Полторак, президент компании "Бест Недвижимость" и почетный член Российской Гильдии риэлторов.

Причины роста цен на вторичное жилье

Рынок недвижимости, как и многие другие сферы, продолжает демонстрировать уровень роста цен. Ранее первичное жилье было наиболее привлекательным из-за выгодных ипотечных ставок, однако интерес к нему значительно уменьшился. Структура рынка оставалась прежней: приблизительно 70% сделок приходилось на вторичное жилье, в то время как лишь 30% — на новостройки. Изменение потребительского спроса на новостройки, вызванное повышением ставок по ипотеке, повлияло на долю вторичного рынка, которая начала увеличиваться.

Преимущества и недостатки рынка вторичного жилья

Одним из негативных аспектов вторичного жилья является его возраст. К примеру, планировки квартир, которые раньше считались просторными, теперь могут восприниматься как устаревшие — кухня площадью 9 квадратных метров может не соответствовать современным требованиям. Потребительские предпочтения изменились, и вторичное жилье не всегда соответствует современным стандартам.

Тем не менее, вторичное жилье предлагает несколько весомых преимуществ. Здесь можно заехать почти сразу без необходимости крупных ремонтных работ, а инфраструктура уже развита. Напротив, новостройки, особенно на стадии строительства, могут представлять риск: потенциальные покупатели не всегда могут ознакомиться с реальным состоянием квартиры. Кроме того, процесс заселения может растягиваться на длительное время, так как новые жильцы начинают ремонт в своих квартирах поэтапно.

Перспективы рынка недвижимости

Григорий Полторак сообщил, что давать прогнозы о ценах на жилье сейчас крайне сложно, поскольку экономическая ситуация в стране меняется очень быстро. В условиях нестабильности трудно предсказать, что цены на жилье в ближайшие годы упадут.

Влияние цен на вторичное жилье на ипотечное кредитование

Если говорить о влиянии цен на вторичное жилье на ипотечное кредитование, банки, по словам Полторака, рассматривают лишь цену денег и свои внутренние риски. На решение банка в предоставлении кредита не влияет, стоит ли объект, а лишь то, удовлетворяет ли он кредитным критериям обеспечения. Ранее преобладала практика льготного кредитования, однако с исчезновением государственной поддержки новостройки утратили свою привлекательность.

Инвестиционная привлекательность жилья

По мнению эксперта, ни первичное, ни вторичное жилье в текущих условиях не обладает высокой инвестиционной привлекательностью. Вложение средств в банковские депозиты с высоким процентом представляется более безопасным и выгодным занятием, чем покупка недвижимости, поскольку она чаще выполняет функцию в первую очередь удовлетворения собственных жилищных нужд.

Рекомендации для покупателей

При выборе между новостройкой и вторичным жильем важно учитывать индивидуальные обстоятельства. Разумно взвесить все плюсы и минусы. Необходимо помнить о привязке к месторасположению и доступности новостроек. Если у вас есть время и возможность, следует тщательно продумать свой выбор и не торопиться, так как условия на рынке могут меняться.

В итоге, ситуация на рынке недвижимости требует от покупателя взвешенного подхода, учитывающего не только текущие тренды, но и долгосрочные перспективы.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Авто
Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать Аудио 
Почему водителям стоит возить с собой хозяйственное мыло
Авто
Почему водителям стоит возить с собой хозяйственное мыло Аудио 
Популярное
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16

Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.

В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Leopard 2A6 от НАТО. Зачем Украина перебросила свои лучшие танки в Курскую область Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Защита винограда от грибков осенью: три эффективных способа
Защита винограда от грибков осенью: три эффективных способа
Последние материалы
Подорожание жилья: эксперт Полторак о тенденциях рынка недвижимости и причинах роста цен
Ошибки в уходе за кожей, которые усиливают акне: советы дерматологов
Как защитить сад от тли без химикатов: секреты дачников
Продолжение операции: Израиль отчитался об уничтожении склада оружия Хезболлы
Увеличение альянса: НАТО намерено создать 49 дополнительных бригад
Кудрявцева заступилась за обиженную блогером Лерчек Катю Гордон: я ей говорила — не лезь
Израильская угроза: в Турции обсудят опасность, исходящую от Израиля
Салат победитель: в Великобритании установили памятную табличку в часть салата, пережившего Трасс
Колонизация Марса откладывается: необходимые технологии появятся только в следующем веке
Зачем производители ставят ручки над водительскими дверьми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.