Подорожание жилья: эксперт Полторак о тенденциях рынка недвижимости и причинах роста цен

4:09 Your browser does not support the audio element. Общество

С началом осени 2024 года в российских мегаполисах наблюдается новый подъем цен на вторичное жилье. Этот рост становится знаковым моментом, противопоставленным ранее сложившейся динамике, когда потенциальные покупатели предпочитали новостройки.

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О том, что происходит на рынке недвижимости и какие изменения могут произойти в ближайшее время, в интервью для Ньюсинфо поделился Григорий Полторак, президент компании "Бест Недвижимость" и почетный член Российской Гильдии риэлторов.

Причины роста цен на вторичное жилье

Рынок недвижимости, как и многие другие сферы, продолжает демонстрировать уровень роста цен. Ранее первичное жилье было наиболее привлекательным из-за выгодных ипотечных ставок, однако интерес к нему значительно уменьшился. Структура рынка оставалась прежней: приблизительно 70% сделок приходилось на вторичное жилье, в то время как лишь 30% — на новостройки. Изменение потребительского спроса на новостройки, вызванное повышением ставок по ипотеке, повлияло на долю вторичного рынка, которая начала увеличиваться.

Преимущества и недостатки рынка вторичного жилья

Одним из негативных аспектов вторичного жилья является его возраст. К примеру, планировки квартир, которые раньше считались просторными, теперь могут восприниматься как устаревшие — кухня площадью 9 квадратных метров может не соответствовать современным требованиям. Потребительские предпочтения изменились, и вторичное жилье не всегда соответствует современным стандартам.

Тем не менее, вторичное жилье предлагает несколько весомых преимуществ. Здесь можно заехать почти сразу без необходимости крупных ремонтных работ, а инфраструктура уже развита. Напротив, новостройки, особенно на стадии строительства, могут представлять риск: потенциальные покупатели не всегда могут ознакомиться с реальным состоянием квартиры. Кроме того, процесс заселения может растягиваться на длительное время, так как новые жильцы начинают ремонт в своих квартирах поэтапно.

Перспективы рынка недвижимости

Григорий Полторак сообщил, что давать прогнозы о ценах на жилье сейчас крайне сложно, поскольку экономическая ситуация в стране меняется очень быстро. В условиях нестабильности трудно предсказать, что цены на жилье в ближайшие годы упадут.

Влияние цен на вторичное жилье на ипотечное кредитование

Если говорить о влиянии цен на вторичное жилье на ипотечное кредитование, банки, по словам Полторака, рассматривают лишь цену денег и свои внутренние риски. На решение банка в предоставлении кредита не влияет, стоит ли объект, а лишь то, удовлетворяет ли он кредитным критериям обеспечения. Ранее преобладала практика льготного кредитования, однако с исчезновением государственной поддержки новостройки утратили свою привлекательность.

Инвестиционная привлекательность жилья

По мнению эксперта, ни первичное, ни вторичное жилье в текущих условиях не обладает высокой инвестиционной привлекательностью. Вложение средств в банковские депозиты с высоким процентом представляется более безопасным и выгодным занятием, чем покупка недвижимости, поскольку она чаще выполняет функцию в первую очередь удовлетворения собственных жилищных нужд.

Рекомендации для покупателей

При выборе между новостройкой и вторичным жильем важно учитывать индивидуальные обстоятельства. Разумно взвесить все плюсы и минусы. Необходимо помнить о привязке к месторасположению и доступности новостроек. Если у вас есть время и возможность, следует тщательно продумать свой выбор и не торопиться, так как условия на рынке могут меняться.

В итоге, ситуация на рынке недвижимости требует от покупателя взвешенного подхода, учитывающего не только текущие тренды, но и долгосрочные перспективы.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

