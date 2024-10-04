Цепи для квадроберов появились на российских маркетплейсах

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

На российских маркетплейсах начали продавать цепи, дома и даже корм для квадроберов.

Фото: ozon/магазин "Строй"

Продавцы предлагают купить товар людям, занимающимся квадробенгом. При этом товары находятся в разделах: "товары для животных”, "дом для собак”. Корм все же определили к "Сухим завтракам”.

Пользователи оценили подход продавцов к новой детской субкультуре. На странице продажи корма для квадроберов на Ozon появились комментарии: "Здравствуйте, для беременных квадробирш подойдёт?”; "Здравствуйте, есть соленый корм под пивас? Только сейчас ощутил себя квадробером, а тяга к пенному осталась”.

При этом продавцы поддерживают веселое настроение покупателей. На вопрос о корме к пиву они ответили, что выпустят такой, если вопрос наберет 1000 лайков.

Продавец дома для квадроберов считает, что его товар "способствует развитию детской фантазии”.

Кроме того, на маркетплейсах также предлагают маски, искусственные хвосты и уши для желающих почувствовать себя в роли животного.

Уточнения

Маркетпле́йс - платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.



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