Лев Лещенко произнёс трогательную речь на похоронах Вячеслава Добрынина

Певец Лев Лещенко выступил с проникновенной речью на траурной церемонии прощания с певцом и композитором Вячеславом Добрыниным.

Фото: https://vk.com/club12535192 by ВК-аккаунт Вячеслава Добрынина is licensed under public doman

Близкий приятель и коллега Вячеслава Добрынина народный артист РСФСР Лев Лещенко произнёс трогательные слова на прощании с композитором, которого называли "доктор шлягер" из-за того, что его песни мгновенно становились хитами.

"Он — великий человек, великий музыкант. Сегодня мы прощаемся с музыкальным Богом", — сказал Лев Валерьянович на похоронах Добрынина.

Сегодня 4 октября в Москве провожают в последний путь Вячеслава Добрынина. Выдающегося музыканта похоронят на Троекуровском кладбище.

Уточнения

Лев Валериа́нович Ле́щенко (род. 1 февраля 1942, Москва, СССР) — советский и российский эстрадный певец (баритон), музыкальный педагог, автор песен, продюсер, киноактёр; народный артист РСФСР (1983).



Вячесла́в Григо́рьевич Добры́нин (имя при рождении — Вячесла́в Галу́стович Анто́нов; 25 января 1946, Москва — 1 октября 2024, Москва) — советский и российский композитор, эстрадный певец. Народный артист Российской Федерации (1996).



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