В Карелии местные жители приняли фигуру скейтбордиста за какающего мальчика

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

В Питкяранте, городе в Республике Карелия, на площади рядом с памп-треком появилась топиарная фигура в виде скейтбордиста из искусственной травы. У местных жителей новое украшение города вызвало неоднозначную реакцию.

Фото: Питкяранта life / vk

В социальных сетях местные жители выразили предположение, что это не скейтбордист, а "какающий мальчик”:

"Сначала подумала что это нейросеть изобразила какающего человека из газона", — написали в комментариях. "Фантазия автора, сотворившего этого зелёного человечка, пугает не меньше, чем вкус того, кто его приобрёл".

Горожане также интересовались стоимостью фигуры. Информации об этом пока нет.

Уточнения

Респу́блика Каре́лия - субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Западного федерального округа, является частью Северного экономического района.





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