В Карелии местные жители приняли фигуру скейтбордиста за какающего мальчика

В Питкяранте, городе в Республике Карелия, на площади рядом с памп-треком появилась топиарная фигура в виде скейтбордиста из искусственной травы. У местных жителей новое украшение города вызвало неоднозначную реакцию.
В социальных сетях местные жители выразили предположение, что это не скейтбордист, а "какающий мальчик”:
"Сначала подумала что это нейросеть изобразила какающего человека из газона", — написали в комментариях.
"Фантазия автора, сотворившего этого зелёного человечка, пугает не меньше, чем вкус того, кто его приобрёл".
Горожане также интересовались стоимостью фигуры. Информации об этом пока нет.
Респу́блика Каре́лия - субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Западного федерального округа, является частью Северного экономического района.
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