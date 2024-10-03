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В Карелии местные жители приняли фигуру скейтбордиста за какающего мальчика

0:44
Общество

В Питкяранте, городе в Республике Карелия, на площади рядом с памп-треком появилась топиарная фигура в виде скейтбордиста из искусственной травы. У местных жителей новое украшение города вызвало неоднозначную реакцию.

В Карелии местные жители приняли фигуру скейтбордиста за какающего мальчика
Фото: Питкяранта life / vk

В социальных сетях местные жители выразили предположение, что это не скейтбордист, а "какающий мальчик”:

"Сначала подумала что это нейросеть изобразила какающего человека из газона", — написали в комментариях.

"Фантазия автора, сотворившего этого зелёного человечка, пугает не меньше, чем вкус того, кто его приобрёл".

Горожане также интересовались стоимостью фигуры. Информации об этом пока нет.

Уточнения

Респу́блика Каре́лия - субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Западного федерального округа, является частью Северного экономического района.
 

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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